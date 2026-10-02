Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε μέσα στο σπίτι της στο Λαύριο, όταν δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της, περιέγραψε μέσα από το νοσοκομείο η 32χρονη γυναίκα.

Η γυναίκα και ο νυν σύντροφός της τραυματίστηκαν από την επίθεση, η οποία σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (1/10). Την ώρα του περιστατικού, στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο μικρά παιδιά της 32χρονης, τα οποία έχει αποκτήσει με τον φερόμενο ως δράστη.

Ο 32χρονος υπήκοος Ρουμανίας, μετά την επίθεση, μετέβη αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής και παραδόθηκε στις Αρχές.

«Μπήκε μέσα με ένα στιλέτο και μας κατακρεούργησε»

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 από το νοσοκομείο, η 32χρονη περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, ο πρώην σύντροφός της μπήκε στο σπίτι.

«Σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου από γειτονικό σπίτι, έσπασε με βαριοπούλα μια αλουμινένια πόρτα με τζάμι κουζίνας, μπήκε μέσα με ένα στιλέτο και μας κατακρεούργησε», ανέφερε.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, ο νυν σύντροφός της προσπάθησε να την προστατεύσει, με αποτέλεσμα εκείνη να καταφέρει να βγει από το σπίτι. Όπως υποστηρίζει, ο πρώην σύντροφός της την ακολούθησε και συνέχισε να την τραυματίζει με μαχαίρι.

«Ο σύντροφός μου, για να με προστατέψει, τον έσπρωξε και εγώ κατάφερα να βγω έξω, αλλά με κυνήγησε και με μαχαίρωνε μέχρι έξω», είπε χαρακτηριστικά.

Η 32χρονη ανέφερε ότι έχει υποστεί πολλαπλά τραύματα, μεταξύ άλλων σε πρόσωπο, πλευρά και πλάτη, ενώ έκανε λόγο και για τραυματισμούς στους πνεύμονες.

Σοβαρά τραυματισμένος ο νυν σύντροφός της

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε και ο νυν σύντροφος της 32χρονης. Τα δύο θύματα μεταφέρθηκαν αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας. Ο άνδρας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένος. Αναμένεται να μεταφερθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο ΚΑΤ.

Η 32χρονη, μετά την αρχική διακομιδή της στο Ασκληπιείο Βούλας, μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται καλή και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ίδια ζήτησε τη μεταφορά της εκεί, καθώς διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση.

Είχε καταγγείλει στο παρελθόν τον πρώην σύντροφό της

Η νέα επίθεση στο Λαύριο έρχεται μετά τις καταγγελίες που φέρεται να είχε κάνει στο παρελθόν η 32χρονη σε βάρος του πρώην συντρόφου της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε απευθυνθεί στις Αρχές συνολικά πέντε φορές, καταγγέλλοντας περιστατικά που αφορούσαν τον πρώην σύντροφό της.

Μετά το χθεσινοβραδινό περιστατικό, ο 32χρονος μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής και παραδόθηκε αυτοβούλως.

Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο ιστορικό των καταγγελιών της 32χρονης.