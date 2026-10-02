Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 18:26 το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή της Αχαΐας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 3 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Χαλανδρίτσας.

Τα χαρακτηριστικά της σεισμικής δόνησης

Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα, γεγονός που εξηγεί γιατί έγινε ιδιαίτερα αισθητή τόσο στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας όσο και στην πόλη της Πάτρας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.

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