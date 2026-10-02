Ελαφρά τραυματίστηκε και ο 62χρονος σύζυγος της 58χρονης Γερμανίδας τουρίστριας που έχασε τη ζωή της σήμερα, όταν χτυπήθηκε από κεραυνό στην περιοχή «Λοθιάρικα», κοντά στη Λάρδο, στη νότια Ρόδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δύο Γερμανοί τουρίστες είχαν έρθει στη Ρόδο για διακοπές πριν από μερικές ημέρες. Την ώρα του περιστατικού περπατούσαν κοντά στην παραλία, σε αμμώδες έδαφος, όταν τους χτύπησε ο κεραυνός.



Από τις πρώτες εκτιμήσεις, πρέπει να ήταν βρεγμένοι, καθώς λίγα λεπτά πριν κολυμπούσαν.



Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, ωστόσο η 58χρονη ήταν ήδη χωρίς σφυγμό. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της γυναίκας και παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στον 62χρονο σύζυγό της.