Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους του Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, καθώς έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Η προειδοποίηση των Αρχών έρχεται ενώ βρίσκεται σε ισχύ έκτακτη ενημέρωση για νέα επιδείνωση του καιρού, με την ΕΜΥ να προβλέπει κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά το απόγευμα της Παρασκευής (2/10) και κυρίως το Σάββατο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 2, 2026

Μέσω του μηνύματος του 112, οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών. «Έντονα καιρικά φαινόμενα στον Δήμο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει χαρακτηριστικά η προειδοποίηση.

Επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων

Ο Δήμος Μυλοποτάμου έχει διαθέσει μηχανήματα έργου για τη μεταφορά φερτών υλικών και την αποκατάσταση της παροχέτευσης των υδάτων, καθώς η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει προβλήματα στην περιοχή. Στην Τοπική Κοινότητα Ζωνιανών, πυροσβέστες προχώρησαν προληπτικά στη μεταφορά δύο ανηλίκων από την κατοικία τους σε άλλη οικία, λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων.

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες, με τους κατοίκους να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, παρατηρείται συσσώρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδόστρωμα, στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο.



Μέχρι στιγμής στην Τοπική Κοινότητα Ζωνιανών, οι πυροσβέστες έχουν μεταφέρει προληπτικά, δύο ανήλικα από την οικία τους σε έτερη οικία, λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων στην περιοχή. Η κινητοποίηση των Πυροσβεστικών Δυνάμεων παραμένει ισχυρή, για παροχές βοηθείας και κυρίως για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, εφόσον απαιτηθεί.



Ανάλογα έχουν κινητοποιηθεί και οι δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης, προκειμένου να συνδράμουν στο έργο των πυροσβεστών κυρίως με μηχανήματα έργου.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση (02-10-2026/1200 C) του 6/2026 Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ, συνεχίζονται τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε επίπεδο Κόκκινης Προειδοποίησης στην Κρήτη σήμερα Παρασκευή (02-10-2026) και κυρίως το Σάββατο (03-10- 2026), με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και τους πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους.

Σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, όπως φαράγγια (εποπτευόμενα και μη), φυσιολατρικά μονοπάτια, περιπατητικές/ορειβατικές διαδρομές (Ε4 ή μη) και λοιπά οικοσυστήματα σε έντονο ανάγλυφο.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Συστήνουμε στους πολίτες την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των Αρχών για την αυτοπροστασία τους. Επιπλέον, συνιστάται η εκτίμηση ενδεχόμενης αναβολής ή ακύρωσης υπαίθριων αθλητικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων».