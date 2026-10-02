Με τη θάλασσα φουρτουνιασμένη και τον αέρα να δυσκολεύει την προσέγγιση, το Blue Star Naxos βρέθηκε αντιμέτωπο με απαιτητικές συνθήκες στο λιμάνι της Νάξου, το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου.

To βίντεο μετέδωσε το cyclades24.gr αποτυπώνοντας την προσπάθεια του πλοίου να προσεγγίσει για να δέσει, καθώς η κακοκαιρία στις Κυκλάδες επηρέαζε τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Το Blue Star Naxos ερχόταν από την Αστυπάλαια, με ενδιάμεσες στάσεις στην Αιγιάλη της Αμοργού και τη Δονούσα, και επόμενους προορισμούς την Πάρο και τον Πειραιά.

Με ριπές που ξεπερνούσαν τα 60 χιλιόμετρα την ώρα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν την καταγραφή, η ένταση του ανέμου έφτανε τους 29 κόμβους, με τις ριπές να αγγίζουν τους 33 κόμβους – περίπου 61 χιλιόμετρα την ώρα.

Ο δυνατός αέρας και ο κυματισμός συνέθεταν το δύσκολο σκηνικό της άφιξης, σε μια ημέρα κατά την οποία ο καιρός είχε ήδη ανατρέψει τον προγραμματισμό αρκετών δρομολογίων.

Το δρομολόγιο είχε ήδη τροποποιηθεί λόγω καιρού

Η αναχώρηση του Blue Star Naxos από την Αστυπάλαια είχε μετατεθεί για τις 07:00 αντί για τις 06:00, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Στο τροποποιημένο πρόγραμμα της εταιρείας, η προσέγγιση στη Νάξο προβλεπόταν για τις 11:35, με αναχώρηση στις 12:05 και συνέχεια προς Πάρο. Η προγραμματισμένη άφιξη στον Πειραιά ήταν στις 17:40.

Δεμένα άλλα πλοία στον Πειραιά

Οι δυσκολίες δεν περιορίζονταν στο συγκεκριμένο ταξίδι. Σύμφωνα με το Naxos Press, τα Blue Star Delos και Blue Star Paros παρέμειναν δεμένα στον Πειραιά λόγω του απαγορευτικού απόπλου.

Δεν πραγματοποιήθηκαν τα πρωινά δρομολόγιά τους προς Πάρο–Νάξο–Σαντορίνη και Σύρο–Τήνο–Μύκονο αντίστοιχα, ούτε οι προγραμματισμένες επιστροφές τους.

Η δύσκολη προσέγγιση στη Νάξο αποτυπώνει έτσι μια ευρύτερη εικόνα: για τα νησιά, ο δυνατός αέρας σημαίνει αλλαγές στις μετακινήσεις και απαιτητικούς χειρισμούς για τα πληρώματα που διατηρούν τις θαλάσσιες συνδέσεις.