Πριν προλάβουν να αποκατασταθούν οι ζημιές από τις προηγούμενες βροχές, η Κρήτη βρίσκεται μπροστά σε νέο κύμα κακοκαιρίας. Το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο και οι υποδομές έχουν υποστεί ζημιές, με αποτέλεσμα ακόμη και φαινόμενα μικρότερης έντασης να μπορούν να δημιουργήσουν νέα προβλήματα.

Αυτόν τον κίνδυνο υπογράμμισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, στη νέα συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Το νησί παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης, Red Code, έως την Κυριακή, ενώ οι δυνάμεις που επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές προετοιμάζονται για τη νέα επιδείνωση.

📌 Ευ. Τουρνάς κατά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας: «Προετοιμαζόμαστε για το νέο κύμα #κακοκαιρία – Πάνω απ’ όλα η ανθρώπινη ζωή»



▪️ Προηγήθηκε συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου



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Το επιβαρυμένο έδαφος μεγαλώνει τον κίνδυνο

Η ανησυχία δεν περιορίζεται στην ένταση των βροχών που έρχονται. Όπως επισήμανε ο υπουργός, οι προηγούμενες βροχοπτώσεις έχουν ήδη επιβαρύνει το νησί, προκαλώντας ζημιές σε υποδομές και προβλήματα πρόσβασης.

Σε αυτές τις συνθήκες, το νέο κύμα κακοκαιρίας βρίσκει την Κρήτη πιο ευάλωτη. Ο κορεσμός του εδάφους ήταν ένα από τα βασικά σημεία της συνεδρίασης, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετα προβλήματα ακόμη κι αν τα φαινόμενα αποδειχθούν ηπιότερα από τα προηγούμενα.

«Πάνω απ’ όλα η ανθρώπινη ζωή», ήταν το μήνυμα του Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ο μηχανισμός σε μέγιστη ετοιμότητα και να ληφθεί κάθε πρόσθετο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο.

Πότε αναμένονται οι βροχές και μέχρι πότε θα επιμείνουν οι άνεμοι

Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία συνεδρίασε μετά την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ:

Στην Κρήτη , κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου έως νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου.

, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου έως νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου. Στο Αιγαίο, τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, έντασης 8 με 9 μποφόρ, θα πνέουν έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Η Επιτροπή θα συνεδριάσει ξανά το Σάββατο, για να επανεκτιμήσει την εξέλιξη των φαινομένων.

Παρεμβάσεις στις πληγείσες περιοχές πριν από τη νέα επιδείνωση

Την ώρα που αναμένεται το νέο κύμα, συνεχίζονται οι εργασίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην αποκατάσταση της πρόσβασης στα σημεία όπου έχουν προκληθεί ζημιές.

Η Πυροσβεστική συνεχίζει να επιχειρεί όπου χρειάζεται, με το σχέδιο αντιμετώπισης πλημμυρικών κινδύνων σε εφαρμογή. Οι υπηρεσίες στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, με δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης εφόσον απαιτηθεί.

Σε ετοιμότητα βρίσκονται επίσης οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό, το ΕΚΑΒ, ο ΔΕΔΔΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ, μαζί με τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης.

Παράλληλα, ζητήθηκε από την Περιφέρεια και τους δήμους έγκαιρη και συνεχής ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών, τόσο για την πορεία της κακοκαιρίας όσο και για τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας.

Τη Δευτέρα η σύσκεψη για τις ζημιές

Το επόμενο βήμα για την αποκατάσταση των καταστροφών έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, με σύσκεψη στην Κρήτη στην οποία θα συμμετάσχουν ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης.

Θα ακολουθήσουν αυτοψίες από τα αρμόδια κλιμάκια, ώστε να καταγραφούν οι ζημιές και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης.

Μέχρι τότε, η άμεση προτεραιότητα είναι να περάσει το νέο κύμα χωρίς να επιβαρύνει περισσότερο τις ήδη πληγείσες περιοχές. Για την Κρήτη, οι επόμενες ώρες απαιτούν προσοχή ακριβώς επειδή η νέα βροχή έρχεται να προστεθεί στα προβλήματα που δεν έχουν ακόμη λυθεί.