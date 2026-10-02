Με σοβαρά τραύματα κατέληξαν στο νοσοκομείο δύο νεαροί τουρίστες που έπεσαν από τα ενετικά τείχη της Δυτικής Τάφρου στα Χανιά, τα ξημερώματα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Οι δύο άνδρες φέρεται να ήταν μεθυσμένοι, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Πρόκειται για δύο τουρίστες από τη Σλοβενία, ηλικίας 24 και 25 ετών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Ο ένας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ ο δεύτερος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Οι κάτοικοι αντιλήφθηκαν την πτώση και κάλεσαν βοήθεια

Το περιστατικό σημειώθηκε στην παλιά πόλη των Χανίων. Περίπου στις 4:30 το πρωί, περίοικοι αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες παρέλαβαν τους δύο νεαρούς και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο. Οι αρχικές αναφορές τούς θέλουν να βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ωστόσο δεν έχει αποσαφηνιστεί πώς έχασαν την ισορροπία τους και βρέθηκαν στο κενό.

Βαριά τραύματα και ενδεχόμενη διακομιδή στο ΠΑΓΝΗ

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο ένας από τους δύο τουρίστες έχει υποστεί κατάγματα στο κρανίο και στη σπονδυλική στήλη και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Εξετάζεται η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, μόλις σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

Ο δεύτερος φέρει κατάγματα στα πλευρά και στη σπονδυλική στήλη, καθώς και τραύματα στην κοιλιακή χώρα. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει στον χειρουργικό τομέα του Νοσοκομείου Χανίων.

Ένα κλειδί ξενοδοχείου αποκάλυψε ποιοι ήταν

Η ταυτοποίηση των δύο τραυματιών δεν ήταν άμεση, καθώς δεν βρέθηκαν πάνω τους έγγραφα με τα στοιχεία τους. Το στοιχείο που βοήθησε ήταν ένα κλειδί από το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμεναν, μέσω του οποίου εξακριβώθηκε η ταυτότητά τους.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στην εξέλιξη της υγείας τους, με τη σταθεροποίηση του νεαρού που νοσηλεύεται διασωληνωμένος να αποτελεί το κρίσιμο βήμα για την ενδεχόμενη διακομιδή του στο Ηράκλειο.