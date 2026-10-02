Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (2/10) στη Νότια Ρόδο, όπου μία 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της, όταν χτυπήθηκε από κεραυνό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:45, με τη γυναίκα να δέχεται το χτύπημα του κεραυνού και να καταλήγει επί τόπου.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο όταν έφτασε το πλήρωμα, η 58χρονη δεν είχε σφυγμό. Παρά την κινητοποίηση, δεν κατέστη δυνατό να της παρασχεθεί βοήθεια.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.