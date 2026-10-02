Απάντηση στο θέμα για την κατάσταση που επικρατεί στην Πλατεία Καρύτση και στην ευρύτερη περιοχή, με κατοίκους και επαγγελματίες να κάνουν λόγο για έντονη ηχορύπανση και δυνατή μουσική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, έδωσε η αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημόσιων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων, Ελένη Ζωντήρου.

Η κ. Ζωντήρου παρουσιάζει αναλυτικά τα στοιχεία για τους ελέγχους, τις μηνύσεις και τις σφραγίσεις καταστημάτων στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι η Δημοτική Αστυνομία έχει καθημερινή παρουσία και συνεργάζεται στενά με την ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση των παραβάσεων.

Παράλληλα, τονίζει ότι η προσπάθεια δεν περιορίζεται στην επιβολή κυρώσεων, αλλά περιλαμβάνει συνεχή διάλογο με κατοίκους, επιχειρηματίες και επαγγελματικούς φορείς.

Αναλυτικά η δήλωσή της:

Η συνύπαρξη κατοικίας, επιχειρηματικής δραστηριότητας και ψυχαγωγίας αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις για μια σύγχρονη πόλη όπως είναι η Αθήνα. Από τη μία θέλουμε η πόλη μας να παραμένει τουριστική, εξωστρεφής και οικονομικά ενεργή, από την άλλη όμως υπάρχουν περιπτώσεις όπου η λειτουργία των επιχειρήσεων και η νυχτερινή ζωή μετατρέπονται σε παράγοντες υποβάθμισης της καθημερινότητας των κατοίκων. Και η Πλατεία Καρύτση –δεν το κρύβουμε– αποτελεί μια τέτοια περίπτωση.

Η λύση στο πρόβλημα δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατη. Απαιτεί ελέγχους, αποτελεσματική συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών, εφαρμογή της νομοθεσίας, αλλά και ουσιαστική επικοινωνία τόσο με τους κατοίκους όσο και με τους επαγγελματίες.

Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας & Δημόσιων Κοινόχρηστων Χώρων, έχει ενταθεί η προσπάθειά μας για αντιμετώπιση της ηχορύπανσης στην Πλατεία Καρύτση, όπου μέσα από τη συνεργασία της Δημοτικής Αστυνομίας με την ΕΛ.ΑΣ. επιχειρούμε να δώσουμε απάντηση στο σημαντικό αυτό πρόβλημα που υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Αυξημένοι έλεγχοι και στενότερη συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ.

Πιο συγκεκριμένα, η Δημοτική Αστυνομία έχει καθημερινή παρουσία στην περιοχή, όπου πραγματοποιεί συστηματικούς ελέγχους και προβαίνει στην επιβολή όλων των προβλεπόμενων κυρώσεων για τα επανειλημμένα προβλήματα που σχετίζονται με την ηχορύπανση, τη διατάραξη της κοινής ησυχίας και την τήρηση των προβλεπόμενων ωραρίων.

Ταυτόχρονα, έχει ενισχυθεί η συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία. Η συνεργασία αυτή δεν περιορίζεται σε επίπεδο σχεδιασμού, αλλά έχει αποκτήσει καθημερινό επιχειρησιακό χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο υπηρεσιών.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία έχει το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο (ΕΣΚ), μέσω του οποίου πραγματοποιείται καθημερινή επικοινωνία, ανταλλαγή πληροφοριών και συντονισμός για περιστατικά στα οποία υπάρχει συναρμοδιότητα, όπως είναι η περίπτωση της ηχορύπανσης, η οποία ελέγχεται με μεικτές περιπολίες και κοινούς ελέγχους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Τι δείχνουν οι αριθμοί

Και επειδή εμείς δε μένουμε μόνο στα λόγια, η πραγματική εικόνα αποτυπώνεται στα στοιχεία της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας, η περιοχή πέριξ της Πλατείας Καρύτση περιλαμβάνει τις οδούς Κολοκοτρώνη, Άνθιμου Γαζή, Χρήστου Λαδά, Παρνασσού, Πλατεία Καρύτση και Καρύτση και τα στοιχεία έχουν ως εξής:

Το 2024 πραγματοποιήθηκαν 62 έλεγχοι για ηχορύπανση και υποβλήθηκαν 24 μηνύσεις. Από αυτές:

8 αφορούσαν διατάραξη κοινής ησυχίας,

3 υπέρβαση του ορίου dB,

7 παραβίαση ωραρίου,

6 συνδύαζαν παραβίαση ωραρίου και διατάραξη κοινής ησυχίας.

Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 38 έλεγχοι και καταγράφηκαν 23 μηνύσεις, οι οποίες αφορούσαν:

2 περιπτώσεις διατάραξης κοινής ησυχίας,

3 υπερβάσεις ορίου dB,

2 παραβιάσεις ωραρίου,

9 περιπτώσεις παραβίασης ωραρίου και υπέρβασης ορίου dB,

3 περιπτώσεις διατάραξης κοινής ησυχίας και υπέρβασης ορίου dB.

Το 2026, οι έλεγχοι ανήλθαν σε 67, ενώ οι μηνύσεις έφτασαν τις 32. Συγκεκριμένα:

3 για διατάραξη κοινής ησυχίας,

6 για υπέρβαση ορίου dB,

6 για παραβίαση ωραρίου,

5 για παραβίαση ωραρίου και διατάραξη κοινής ησυχίας,

3 για παραβίαση ωραρίου και υπέρβαση ορίου dB,

4 για διατάραξη κοινής ησυχίας και υπέρβαση ορίου dB,

5 για συνδυασμό διατάραξης κοινής ησυχίας, υπέρβασης ορίου dB και παραβίασης ωραρίου.

Παράλληλα με τους ελέγχους, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι αποφάσεις προσωρινής διακοπής λειτουργίας και σφράγισης καταστημάτων που δεν τηρούν τους όρους λειτουργίας μουσικής. Και εδώ καταγράφεται αύξηση. Το 2024 πραγματοποιήθηκαν 3 σφραγίσεις ΚΥΕ, το 2025 έγιναν 5, ενώ το 2026 πραγματοποιήθηκαν 17 σφραγίσεις.

Χρειάζεται, ωστόσο, να ξεκαθαριστεί ότι η άδεια λειτουργίας ενός Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου.

Η σχετική διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τη Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας ΚΥΕ, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος OpenBusiness της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Η αρμοδιότητα των Δήμων αφορά την Άδεια Παράτασης Ωραρίου Λειτουργίας Μουσικής και Μουσικών Οργάνων, η οποία εκδίδεται από τις Δημοτικές Κοινότητες.

Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η προσπάθεια όλων των ανθρώπων που εντάσσονται στο δυναμικό της Δημοτικής Αρχής του Χάρη Δούκα –συμπεριλαμβανομένων των κοινοτικών μας συμβούλων– είναι προς την κατεύθυνση της προστασίας της ευταξίας της πόλης.

Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι, στις περιπτώσεις Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που υποβάλλουν αίτημα για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων, οι Δημοτικές Κοινότητες, κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης, συνεκτιμούν και το ιστορικό τυχόν παραβάσεων του εκάστοτε καταστήματος, καθώς και τα στοιχεία που προκύπτουν από τους σχετικούς ελέγχους.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος ξεκινά από τον διάλογο

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της ηχορύπανσης δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στην επιβολή κυρώσεων. Χρειάζεται να υπάρχει συνεχής επικοινωνία με εκείνους που ζουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Για τον λόγο αυτό, από την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημόσιων Κοινόχρηστων Χώρων, προτεραιότητα αποτέλεσε η άμεση επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους.

Ειδικότερα, στις 07/05/2026 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με κατοίκους της περιοχής γύρω από την Πλατεία Καρύτση, έπειτα από δικό τους αίτημα.

Στη συνέχεια, στις 04/06/2026 και 26/06/2026, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη βραχυχρόνια μίσθωση (RBNB), αλλά και με ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της περιοχής.

Παράλληλα, το ζήτημα της ηχορύπανσης συζητήθηκε με τους εκπροσώπους των επαγγελματικών και επιχειρηματικών φορέων της πόλης.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις:

με τον Εμπορικό Σύλλογο στις 05/03/2026, 08/04/2026 και 18/09/2026,

με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο στις 17/06/2026 και 14/09/2026,

με την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών, Αττικής και Αργοσαρωνικού στις 10/09/2026,

με την Ένωση Εστιατόρων στις 25/02/2026,

με την Ένωση Επαγγελματιών Εστίασης Αθήνας στις 16/02/2026.

Οι συναντήσεις αυτές είχαν ως στόχο να καταγραφούν οι διαφορετικές πλευρές του προβλήματος: από τη μία οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες που ζητούν να προστατευθεί η καθημερινότητά τους και από την άλλη οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μια περιοχή με έντονη τουριστική και εμπορική παρουσία.

Η θέση της Δημοτικής Αρχής είναι σαφής: η επιχειρηματικότητα, η εστίαση, η φιλοξενία και η ψυχαγωγία αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της Αθήνας, αλλά η λειτουργία τους πρέπει να πραγματοποιείται μέσα στους κανόνες που προβλέπει η νομοθεσία και με σεβασμό στους κατοίκους.

Η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης στην Πλατεία Καρύτση δε σταματά. Για τον λόγο αυτό, οι έλεγχοι πραγματοποιούνται καθημερινά και θα συνεχιστούν και θα ενταθούν, όπου αυτό απαιτείται.

Ο στόχος μας είναι διπλός: αφενός να εφαρμόζεται η νομοθεσία και να προστατεύεται η κοινή ησυχία και αφετέρου να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια υγιή και ομαλή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Γιατί η Αθήνα χρειάζεται και τη ζωντάνια της και τις επιχειρήσεις της και τους επισκέπτες της. Χρειάζεται, όμως, ταυτόχρονα να παραμένει μια πόλη στην οποία οι κάτοικοι μπορούν να ζουν με σεβασμό στην καθημερινότητά τους.

Μια πόλη ζωντανή, αλλά όχι εις βάρος εκείνων που την κατοικούν.