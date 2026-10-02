Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση ενός 79χρονου κτηνοτρόφου από τις Καρίνες Ρεθύμνου, ο οποίος αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Πέμπτης, σε μικρή απόσταση από το ποιμνιοστάσιό του, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η οικογένεια του 79χρονου κινητοποιήθηκε όταν διαπίστωσε πως ο ίδιος δεν είχε επιστρέψει από την περιοχή όπου είχε πάει για να φροντίσει τα ζώα του. Στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός του έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την ανάσυρσή της.

Μιλώντας στο STAR, η κόρη του ηλικιωμένου περιέγραψε τις τελευταίες ώρες πριν από την εξαφάνισή του, αλλά και την αγωνιώδη προσπάθεια της οικογένειας να τον εντοπίσει.

Όπως ανέφερε, ο πατέρας της είχε φύγει μόνος του από το σπίτι το απόγευμα της Τετάρτης, προκειμένου να ασχοληθεί με τα ζώα του.

«Έφυγε μόνος του χθες το απόγευμα να πάει να φτιάξει τα πρόβατα, γενικά τα ζώα, γιατί δεν έχει μόνο πρόβατα. Στις 11:30 η ώρα γύρισε σπίτι ο αδελφός μου και αρχίσαμε να τον ψάχνουμε. Σταμάτησαν στις 04:00 και μετά συνέχισαν το πρωί», ανέφερε η κόρη του.

Οι συγγενείς του 79χρονου ξεκίνησαν την αναζήτηση το βράδυ, ωστόσο οι έρευνες σταμάτησαν στις 04:00 τα ξημερώματα. Με το πρώτο φως της ημέρας οι προσπάθειες συνεχίστηκαν και ήταν τότε που βρέθηκε αρχικά ένα προσωπικό αντικείμενο του αγνοούμενου.

«Πρώτα βρέθηκε το μπουφάν του και μετά ο ίδιος», είπε χαρακτηριστικά η κόρη του, αναφερόμενη στη δραματική στιγμή κατά την οποία οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό του πατέρα της.

Η κόρη του 79χρονου μίλησε τέλος και για τη μητέρα της, η οποία είχε φύγει από τη ζωή πριν από χρόνια.