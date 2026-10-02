Συνεχίζεται η συζήτηση και η αντιπαράθεση, σχετικά με τον έλεγχο στο ιδιωτικό ιατρείο της προέδρου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», Μαρίας Καρυστιανού, και τις αναφορές περί μη δηλωμένου ιατρικού εξοπλισμού.

Η κ. Καρυστιανού, στη συνέντευξή της στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», τοποθετήθηκε και για το ζήτημα του μηχανήματος βιοσυντονισμού που βρίσκεται στο ιατρείο της, υποστηρίζοντας ότι η χρήση του είναι απολύτως νόμιμη, δεν προϋποθέτει ειδική αδειοδότηση και δεν ενέχει κίνδυνο για τους ασθενείς.

Επίσης, εξέφρασε την έντονη αντίδρασή της για τη δημοσιοποίηση του ελέγχου στο ιατρείο, σημειώνοντας ότι αυτός πραγματοποιήθηκε μόλις μία ημέρα πριν από τη συνέντευξή της.

Μάλιστα, έκανε λόγο για πολιτική σκοπιμότητα πίσω από τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης και υποστήριξε ότι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε το ζήτημα δημιουργεί ερωτήματα, ενώ κάλεσε τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και τη Ματίνα Παγώνη να ανακαλέσουν τους χαρακτηρισμούς που διατύπωσαν.

Μιλώντας σήμερα στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του Mega, η προσωρινή πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, υποστήριξε ότι για τη συγκεκριμένη συσκευή απαιτούνται οι προβλεπόμενες εγκρίσεις, χαρακτηρίζοντας τη χρήση της χωρίς αυτές «απαγορευμένη».

«Πρέπει να δηλώνονται όλα τα μηχανήματα ενός ιατρείου»

Σχολιάζοντας όσα είπε η Μαρία Καρυστιανού, η κ. Παγώνη τόνισε πως «επίθεση δεν έγινε στην κ. Καρυστιανού. Είπαμε ότι οι αναρτήσεις, οι διαφημίσεις απαγορεύονται και θα πρέπει να δηλώνονται οποιαδήποτε μηχανήματα έχει ο κάθε γιατρός στο ιατρείο του, στον Ιατρικό Σύλλογο. Έτσι είναι το νόμιμο και έτσι γίνεται. Ό,τι μηχάνημα υπάρχει σε ιατρείο ιδιωτικό πρέπει να δηλωθεί. Δεν ξέρω τι έγινε με τον έλεγχο, εάν τι βρήκανε και τι δεν βρήκανε. Το μηχάνημα πάντως το οποίο υπήρχε, ήταν εκεί. Δεν ξέρω τώρα τι είπε η κ. Καρυστιανού. Δεν θα ασχοληθώ παραπάνω», είπε αρχικά.

«Δεν ήμουν στον έλεγχο στην επιτροπή για να σας απαντήσω. Ο Ιατρικός Σύλλογος όταν χτυπάει “κόκκινο” φυσικά θα περάσει από επιτροπή. Αυτή τη στιγμή, η κ. Καρυστιανού δεν αναφέρθηκε σαν πολιτικός, αναφέρθηκε σαν γιατρός. Και ο κ. Πατούλης θα ελεγχθεί. Δεν ελέγχεται μόνο η κ. Καρυστιανού. Αυτό που είπε ο κ. Πατούλης και έγινε ήταν ότι μετά από εισήγηση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, του ΔΣ του Διοικητικού Συμβουλίου, ζητήσαμε οι καταγγελίες αυτές να ελεγχθούν για τον κ. Πατούλη και ο κ. Πατούλης “είπε βεβαίως θα ελεγχθούν, δεν έχω κανένα πρόβλημα”. Όλοι θα συμφωνήσουν ότι πρέπει να ελεγχθούμε, αν έχουμε κάτι παράνομο. Εγώ είπα ότι δεν μπορούμε να έχουμε μηχανήματα χωρίς να τα έχουμε δηλώσει, απαγορεύεται και ότι δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Δεν στοχοποιήθηκε η Μαρία Καρυστιανού», υπογράμμισε.