Εκτεταμένες φθορές σε υποδομές, οδικό δίκτυο, αλλά και σπίτια προκάλεσε το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε μεγάλο τμήμα της Κρήτης.

Όπως φαίνεται στις νέες εικόνες του Orange Press Agency από το Ρουκάνι του δήμου Ηρακλείου Κρήτης, η κακοκαιρία πλημμύρισε και κατοικίες, ενώ σε μια περίπτωση γκρέμισε μια τσιμεντένια σκάλα, με μεγάλους λίθους να πέφτουν στο κενό, δίχως ευτυχώς να τραυματίσουν κάποιον διερχόμενο.

«Αυτή τη (ραπτική) μηχανή τώρα την είχα αγοράσει. Και την είχα μέσα στην κούτα με τα εξαρτήματά της. Ήταν στο μεσαίο δωμάτιο, έφυγε από εκεί, έπλεε όπως στον Τιτανικό, και βρέθηκε εκεί. Πόσα μέτρα είναι; Τουλάχιστον δεκαπέντε μέτρα. Ένιωσα ότι ήμουν μέσα στον Τιτανικό, απλά στον Τιτανικό ήταν καθαρά νερά εγώ ήμουν μέσα τη λάσπη» αναφέρει η ιδιοκτήτρια ενός σπιτιού που πλημμύρισε από τα νερά.

Ανησυχία για τα νέα φαινόμενα

Οι κάτοικοι της Κρήτης αναμένουν με αγωνία τις επόμενες ώρες και ημέρες καθώς, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, μετά την πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων, η κακοκαιρία θα επανέλθει και θα παραμείνει έως και την Κυριακή.

Όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (meteo.gr), νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων προβλέπεται για το νησί της Κρήτης, με τα φαινόμενα να εντείνονται και να αναμένονται καταιγίδες έως και την Κυριακή.

«Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έντονα στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού έως τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 03/10, ενώ την Κυριακή 04/10 προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες κατά διαστήματα έως το μεσημέρι, με βαθμιαία εξασθένησή τους στη συνέχεια. […] Τα ύψη βροχής στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης για το επόμενο χρονικό διάστημα, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλά.» σημειώνει το Αστεροσκοπείο.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για το Σάββατο 03/10, κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ σημαντική).

Στην υπόλοιπη χώρα, αναμένονται νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές την Παρασκευή 02/10 σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Κυκλάδες, ενώ από το απόγευμα του Σαββάτου 03/10 έως το πρωί της Κυριακής 04/10 προβλέπονται τοπικές καταιγίδες στα Δωδεκάνησα και ιδιαίτερα στο νησί της Ρόδου.