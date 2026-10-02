Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού που βρίσκεται σε ισχύ, το οποίο κάνει λόγο για ισχυρά καιρικά φαινόμενα αναμένονται τις επόμενες ημέρες σε περιοχές του νότιου Αιγαίου, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν κυρίως την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, ιδιαίτερα ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα επικρατήσουν στο Αιγαίο, φτάνοντας κατά τόπους τα 8 με 9 μποφόρ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόγνωση, από σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έως και το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο.

Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Στην Κρήτη, τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους από αργά το απόγευμα της Παρασκευής, ενώ η μεγαλύτερη ένταση των βροχών και των καταιγίδων προβλέπεται κατά τη διάρκεια του Σαββάτου.

Από το βράδυ του Σαββάτου, τα φαινόμενα στην Κρήτη αναμένεται να παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση.

Στα Δωδεκάνησα, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται να ξεκινήσουν από το μεσημέρι του Σαββάτου και να συνεχιστούν έως το μεσημέρι της Κυριακής.

Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

Την ίδια ώρα, σημαντική ενίσχυση θα παρουσιάσουν οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο. Από σήμερα Παρασκευή έως και το απόγευμα του Σαββάτου, οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά σε ένταση τα 8 με 9 μποφόρ.

Οι συγκεκριμένες συνθήκες αναμένεται να επικρατήσουν παράλληλα με τα έντονα φαινόμενα που θα πλήξουν κυρίως την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

H Κρήτη στο επίκεντρο

Η Κρήτη βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας με τα σοβαρότερα προβλήματα να καταγράφονται στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, την Αξό και γενικότερα στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου. Στα Ζωνιανά η υπερχείλιση του ζωνιανού ποταμού είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών να περάσουν μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε δρόμους, τοιχία και άλλες υποδομές.

Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Ιδιαίτερα εκτεταμένες είναι οι ζημιές στο δίκτυο αποχέτευσης από την Αξό έως τα Απλαδιανά, ενώ σοβαρά έχει πληγεί τόσο το βασικό όσο και το αγροτικό οδικό δίκτυο.

Η ένταση των φαινομένων προκάλεσε και καταρρεύσεις κατοικιών. Στα Κυνηγιανά, ένα μικρό χωριό του δήμου κατέρρευσε μερικώς ακατοίκητο σπίτι, ενώ δύο ακόμα κατοικίες υπέστησαν μερική κατάρρευση στο Βενί. Βέβαια η τελική καταμέτρηση των ζημιών θα γίνει με το πέρας των φαινομένων.

Η κακοκαιρία είχε, παράλληλα, τραγική κατάληξη στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ένας 80χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος είχε φύγει το βράδυ της Τετάρτης για το ποιμνιοστάσιό του και έκτοτε αγνοούνταν, εντοπίστηκε νεκρός έπειτα από επιχείρηση αναζήτησης στην οποία συμμετείχαν Αστυνομία και Πυροσβεστική.

Στα Λιβάδια αποφεύχθηκε μία ακόμα τραγωδία, όταν ένα αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαινε ζευγάρι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά μετά την υποχώρηση του δρόμου. Οι δύο επιβαίνοντες διασώθηκαν, μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ και είναι καλά στην υγεία τους.

Ενδεικτικό της σφοδρότητας της κακοκαιρίας είναι το ύψος της βροχής στα Ανώγεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, από την Τετάρτη έως το μεσημέρι της Πέμπτης καταγράφηκαν 361,4 χιλιοστά βροχής.

Σήμερα, η προσοχή στρέφεται πλέον στη νέα επιδείνωση του καιρού. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, η περιφέρεια, οι δήμοι, η Πυροσβεστική και η Αστυνομία παραμένουν επί ποδός, καθώς οι ήδη επιβαρυμένες περιοχές καλούνται να αντιμετωπίσουν νέο κύμα βροχοπτώσεων.