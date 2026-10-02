Με τον δήμαρχο Μυλοποτάμου, Γιώργο Κλάδο, επικοινώνησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος εξέφρασε το ενδιαφέρον και τη συμπαράστασή του για τη δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον δήμο, μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας.

«Οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες και ακόμη δεν έχουμε πλήρη εικόνα», τόνισε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Μυλοποτάμου, περιγράφοντας μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση σε πολλές περιοχές του δήμου.

Η έκταση των καταστροφών δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί, καθώς η πρόσβαση σε ορισμένα σημεία παραμένει δύσκολη.

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμος έχει ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά το σχετικό αίτημα της δημοτικής αρχής.

Σοβαρό είναι το πλήγμα στην αγροτική οδοποιία, με αποτέλεσμα κτηνοτρόφοι να αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες ή ακόμη και αδυναμία πρόσβασης στα ποιμνιοστάσιά τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον δήμαρχο, έχουν προκληθεί καταστροφές σε δίκτυα αποχέτευσης και ύδρευσης, ενώ η ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου έχει συστήσει προληπτικά στους κατοίκους και τους επισκέπτες των χωριών της περιοχής Κουλούκωνα να μην καταναλώνουν νερό από το δίκτυο, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Μεγάλα προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και στην ηλεκτροδότηση. Σύμφωνα με τον κ. Κλάδο, δεκάδες χωριά είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με τα συνεργεία να δίνουν μάχη για την αποκατάσταση των βλαβών.

Δημοσιευμένες πληροφορίες ανέβαζαν τον αριθμό των οικισμών που αντιμετώπισαν διακοπές ακόμη και στους 70, ενώ το βράδυ της Πέμπτης η ηλεκτροδότηση είχε αποκατασταθεί στα σημεία όπου υπήρχαν προβλήματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο δήμαρχος στην απόφαση να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί.

«Ήταν ευχής έργον που κλείσαμε τα σχολεία και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Μιλάμε για περίπου 2.500 παιδιά. Με την κατάσταση που επικρατούσε στο οδικό δίκτυο, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο σημαντική ήταν αυτή η απόφαση», ανέφερε ο ίδιος.

Η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών συνεχίζεται και σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, καθώς δεν μπορούν ακόμη να διασφαλιστούν ασφαλείς μετακινήσεις.

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον δήμαρχο, προτεραιότητα αποτελεί η αποκατάσταση της προσβασιμότητας, των βασικών υποδομών και των δικτύων, ενώ συνεργεία του δήμου και των αρμόδιων υπηρεσιών επιχειρούν στα σημεία όπου καταγράφονται τα σοβαρότερα προβλήματα.

«Η εικόνα είναι πολύ δύσκολη. Ο δήμος βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή και είμαστε κοντά στον πολίτη. Δίνουμε μάχη για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να επανέλθει σταδιακά η κανονικότητα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιώργος Κλάδος.