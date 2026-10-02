Συγκλονίζει η μητέρα ενός 19χρονου, σήμερα, ο οποίος έμεινε τετραπληγικός, ύστερα από σφοδρό τροχαίο στο Κιάτο, πριν από τρία χρόνια, όταν ήταν 16 ετών.

Η Αντιγόνη Βογιατζή, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha και περιέγραψε τόσο τις σοκαριστικές στιγμές που έζησε αμέσως μετά το τροχαίο, όσο και για τον Γολγοθά που δίνει από τότε με τον γιο της.

«Ήταν τότε 16 χρονών, είχε έτοιμα τα χαρτιά του για το δίπλωμα, έκανε μαθήματα οδήγησης και είχε λαμπρό μέλλον στο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς, είχε ένα τραγικό τροχαίο ατύχημα», ανέφερε αρχικά και στη συνέχεια περιέγραψε πώς ενημερώθηκε για το τρομακτικό ατύχημα.

Όπως είπε, «με βρίσκει ο φίλος του και πάμε στον τόπο του ατυχήματος. Λιποθυμώ, αλλά θυμάμαι το παιδί μου να βγάζει βρόγχους θανάτου στον δρόμο, κάτω», ανέφερε.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε η κ. Βογιατζή, ο τότε 16χρονος γιος της «κατέβαινε προς το Κιάτο με πολύ χαμηλή ταχύτητα, με το κράνος του. Ένας ηλικιωμένος οδηγός πέρασε το STOP, έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και διέλυσε τον γιο μου. Τον έκανε θρύψαλα. Αυτή τη στιγμή είναι τετραπληγικός».

Στη συνέχεια, μίλησε για τις δραματικές συνέπειες που είχε το τροχαίο στη ζωή όλης της οικογένειας: «Η απροσεξία ενός ηλικιωμένου, που δεν έπρεπε καν να οδηγεί, στοίχισε τη ζωή ενός παλικαριού 16 ετών, ορφανού από πατέρα. Εμένα το παιδί μου είναι τετραπληγικό. Υποφέρω μαζί του. Κάνουμε έναν τεράστιο αγώνα για να επιβιώσουμε μέσα σε ένα πολύ δύσκολο σύστημα».

Η ίδια εξέφρασε, επίσης, την πικρία της για τη στάση του οδηγού μετά το σφοδρό τροχαίο: «Αυτό που είναι πραγματικά εξοργιστικό είναι να σε εγκαταλείψει, σε εισαγωγικά. Δεν σε εγκατέλειψε στον δρόμο, γιατί ήρθε η αστυνομία, αλλά σε εγκατέλειψε στη ζωή. Αυτός που χτύπησε το παιδί μου δεν πήρε ένα τηλέφωνο να δει εάν είναι καλά».

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της μητέρας, Αγαμένων Τάτσης, σε δηλώσεις του στην ίδια εκπομπή έκανε λόγο για «μια τραγική υπόθεση» και αναφέρθηκε στην κρίση του δικαστηρίου σχετικά με την ευθύνη σε ένα τροχαίο.

«Δέχθηκε το δικαστήριο ότι η ευθύνη των οδηγών των οχημάτων είναι δεδομένη, ασχέτως εάν ο άλλος εμπλεκόμενος έχει δίπλωμα ή όχι. Υπαίτιος στο ατύχημα είναι αυτός που παραβιάζει τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», υπογράμμισε.