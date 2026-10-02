Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι Αρχές για την εξαφάνιση 9χρονου που διαμένει σε χώρο παιδικής προστασίας στα Καμίνια. Όπως ενημερώνει το «Χαμόγελο του Παιδιού» τα ίχνη του χάθηκαν στις 26/9.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία του κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γεράσιμος έχει ύψος 1.40 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε μαύρο κοντό παντελόνι και μωβ μπλούζα

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.