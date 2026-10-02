Συγκέντρωση διαμαρτυρίας, με αφορμή τον τραγικό θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή Άνι Ασλάν (Gjana Asllan) στη Θάσο, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο Σύνταγμα από την ΚΝΕ.

Με κεντρικό σύνθημα «Ο αθλητισμός πρέπει να δίνει ζωή, όχι να την αφαιρεί!», οι συγκεντρωμένοι διεκδίκησαν σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές υποδομές με αποκλειστική ευθύνη του κράτους.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο 16χρονος αθλητής τραυματίστηκε θανάσιμα την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης ανάμεσα στον Αίαντα Παναγίας Πρίνου και τον Βύρωνα Καβάλας Β’ στο γήπεδο της Παναγίας.

Κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας, ο νεαρός έχασε την ισορροπία του, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και προσέκρουσε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου. Ο τσιμεντένιος τοίχος βρισκόταν μόλις ένα μέτρο μακριά από τη γραμμή του άουτ, χωρίς να φέρει κανένα απολύτως προστατευτικό υλικό.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής έχασε επί τόπου τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, όπου κατέληξε το πρωί της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου.

«Να σταματήσει το “πάμε κι όπου βγει” στους αθλητικούς χώρους»

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης στο Σύνταγμα, τον λόγο πήρε η επικεφαλής της Επιτροπής Αθλητισμού της ΚΝΕ, Κατερίνα Κοτσαμπά, η οποία ζήτησε την άμεση απόδοση ευθυνών:

«Πρόκειται για ένα ακόμα έγκλημα που έχει την υπογραφή ενός εθνικού κράτους που αφήνει μόνιμα απροστάτευτη την ανθρώπινη ζωή. Επιβεβαιώνεται ξανά με τραγικό τρόπο πως το “πάμε κι όπου βγει” βασιλεύει και στους αθλητικούς χώρους. Είναι απαράδεκτο το 2026 να διοργανώνονται πρωταθλήματα στα οποία δεν υπάρχει ενιαίος κρατικός έλεγχος και ευθύνη για όλα τα γήπεδα, για τις υποδομές, για τα μέτρα ασφαλείας και υγείας των αθλητών και όλα να μετατίθενται στην ευθύνη των τοπικών ομάδων».

Σε εκείνο το σημείο προσέθεσε ότι «εξήμισι χιλιάδες αθλητικά σωματεία στα οποία συμμετέχουν 480.000 αθλητές και αθλήτριες στραγγαλίζονται οικονομικά χωρίς κρατική χρηματοδότηση, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση μοιράζει εκατομμύρια ευρώ σε μια χούφτα ΠΑΕ και ΚΑΕ για να κάνουν business και για να φτιάχνουν ιδιωτικά γήπεδα με τα λεφτά του ελληνικού λαού. Η απώλεια του Ασλάν προστίθεται σε μια μεγάλη αλυσίδα αντίστοιχων περιστατικών με θύματα νέους ανθρώπους, με εκατοντάδες σοβαρά ατυχήματα και δυστυχήματα σε αθλητικούς χώρους και σχολικές αθλητικές υποδομές. Η αλυσίδα αυτή πρέπει να σπάσει. Κανένας νέος να μη μείνει σιωπηλός».