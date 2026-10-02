Περίπου 300.000 αντιγριπικά εμβόλια αναμένεται να διατεθούν σταδιακά στα φαρμακεία του νομού Θεσσαλονίκης για την περίοδο 2026-2027. Ήδη έχει παραληφθεί περίπου το 50% των εμβολίων, ενώ η υπόλοιπη ποσότητα αναμένεται να φτάσει στα φαρμακεία έως το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με στοιχεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ), ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης (ΣΥ.ΦΑ.) έχει παραγγείλει περίπου 200.000 αντιγριπικά εμβόλια, ενώ σημαντικές ποσότητες έχουν προμηθευτεί και οι ιδιωτικές φαρμακαποθήκες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό κοντά στις 300.000.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΦΣΘ, Διονύσιος Ευγενίδης, τα συμβατικά αντιγριπικά εμβόλια που διατίθενται φέτος είναι τριδύναμα και χορηγούνται δωρεάν στους δικαιούχους μέσω των ασφαλιστικών Ταμείων. Ο εμβολιασμός μπορεί να πραγματοποιηθεί και στο φαρμακείο, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον πολίτη.

Η περίοδος κατά την οποία συστήνεται ο αντιγριπικός εμβολιασμός είναι από τα μέσα Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται ο εμβολιασμός και αργότερα. Για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου, τα συμβατικά τριδύναμα αδρανοποιημένα αντιγριπικά εμβόλια μπορούν να χορηγούνται από τα φαρμακεία μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας μόνο με τη χρήση του ΑΜΚΑ, χωρίς να απαιτείται ιατρική συνταγή. Η δυνατότητα αυτή αφορά τον ενήλικο πληθυσμό και τις ομάδες που προβλέπονται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού.

Διαφορετική είναι η διαδικασία για τα ενισχυμένα αντιγριπικά εμβόλια, τα οποία συνιστώνται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Όπως διευκρινίζει ο κ. Ευγενίδης, αυτά χορηγούνται μόνο με ηλεκτρονική ιατρική συνταγή. «Προτεραιότητα στον εμβολιασμό έχουν οι πολίτες που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου», σημειώνει ο πρόεδρος του ΦΣΘ, προσθέτοντας ότι χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό για να αναπτυχθεί η ανοσολογική απόκριση του οργανισμού.