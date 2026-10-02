Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές εξαιτίας της επιδείνωσης του καιρού, καθώς οι ισχυρές βροχές συνδυάζονται με πολύ θυελλώδεις ανέμους, δημιουργώντας αυξημένο κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Στο Αιγαίο οι άνεμοι φτάνουν σήμερα έως και τα 9 μποφόρ, ενώ η έντασή τους αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω το πρωί του Σαββάτου, όταν τοπικά μπορεί να αγγίξει τα 10 μποφόρ.

Ο κίνδυνος πλημμυρών είναι αυξημένος, καθώς το έδαφος έχει ήδη δεχτεί και απορροφήσει μεγάλες ποσότητες νερού. Αυτό σημαίνει ότι σε αρκετές περιοχές η νέα βροχή δεν θα μπορεί να απορροφηθεί εύκολα από το έδαφος και θα διοχετεύεται κυρίως επιφανειακά, ευνοώντας τη δημιουργία πλημμυρικών επεισοδίων.

Αυξημένη προσοχή στις περιοχές που έχουν ήδη δεχτεί πολύ νερό

Οι περιοχές που έχουν καταγράψει μέχρι στιγμής τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτες, καθώς η περαιτέρω επιβάρυνση του ήδη κορεσμένου εδάφους μπορεί να οδηγήσει σε νέα προβλήματα.

Για τον λόγο αυτό συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια των νέων βροχοπτώσεων, κυρίως σε σημεία όπου έχουν ήδη σημειωθεί σημαντικές ποσότητες νερού.

Στην Κρήτη, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή.

Την ίδια στιγμή, αναμένεται νέα επικαιροποίηση του δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, καθώς η εξέλιξη της κακοκαιρίας παρακολουθείται διαρκώς και τα μετεωρολογικά δεδομένα αξιολογούνται συνεχώς, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Γιώργος Εμμανουήλ.

Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο – Προβλήματα στα δρομολόγια

Σοβαρές δυσκολίες αναμένεται να προκαλέσει η κακοκαιρία και στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν σήμερα τα 9 μποφόρ, ενώ σε λιμάνια της Αττικής έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ απαγορευτικά απόπλου.

Οι ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι θα συνεχίσουν να επικρατούν, με τις ριπές τους να ξεπερνούν κατά τόπους τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την ακτοπλοϊκή δραστηριότητα.

Η κορύφωση της έντασης των ανέμων αναμένεται το πρωί του Σαββάτου. Εκείνες τις ώρες, οι άνεμοι στο Αιγαίο ενδέχεται τοπικά να φτάσουν ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Από το απόγευμα του Σαββάτου, πάντως, προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της έντασης, με τους ανέμους να εξασθενούν στα 8 μποφόρ. Η εικόνα αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω από την Κυριακή.

H Κρήτη στο επίκεντρο

Η Κρήτη βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας με τα σοβαρότερα προβλήματα να καταγράφονται στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, την Αξό και γενικότερα στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου. Στα Ζωνιανά η υπερχείλιση του ζωνιανού ποταμού είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών να περάσουν μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε δρόμους, τοιχία και άλλες υποδομές.

Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Ιδιαίτερα εκτεταμένες είναι οι ζημιές στο δίκτυο αποχέτευσης από την Αξό έως τα Απλαδιανά, ενώ σοβαρά έχει πληγεί τόσο το βασικό όσο και το αγροτικό οδικό δίκτυο.

Η ένταση των φαινομένων προκάλεσε και καταρρεύσεις κατοικιών. Στα Κυνηγιανά, ένα μικρό χωριό του δήμου κατέρρευσε μερικώς ακατοίκητο σπίτι, ενώ δύο ακόμα κατοικίες υπέστησαν μερική κατάρρευση στο Βενί. Βέβαια η τελική καταμέτρηση των ζημιών θα γίνει με το πέρας των φαινομένων.

Η κακοκαιρία είχε, παράλληλα, τραγική κατάληξη στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ένας 80χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος είχε φύγει το βράδυ της Τετάρτης για το ποιμνιοστάσιό του και έκτοτε αγνοούνταν, εντοπίστηκε νεκρός έπειτα από επιχείρηση αναζήτησης στην οποία συμμετείχαν Αστυνομία και Πυροσβεστική.

Στα Λιβάδια αποφεύχθηκε μία ακόμα τραγωδία, όταν ένα αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαινε ζευγάρι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά μετά την υποχώρηση του δρόμου. Οι δύο επιβαίνοντες διασώθηκαν, μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ και είναι καλά στην υγεία τους.

Ενδεικτικό της σφοδρότητας της κακοκαιρίας είναι το ύψος της βροχής στα Ανώγεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, από την Τετάρτη έως το μεσημέρι της Πέμπτης καταγράφηκαν 361,4 χιλιοστά βροχής.

Σήμερα, η προσοχή στρέφεται πλέον στη νέα επιδείνωση του καιρού. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, η περιφέρεια, οι δήμοι, η Πυροσβεστική και η Αστυνομία παραμένουν επί ποδός, καθώς οι ήδη επιβαρυμένες περιοχές καλούνται να αντιμετωπίσουν νέο κύμα βροχοπτώσεων.