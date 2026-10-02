Από τύχη γλίτωσε μια μαθήτρια στο 6ο Γενικό Λύκειο Πατρών, όπου τμήμα της οροφής αποκολλήθηκε και έπεσε μέσα στην αίθουσα, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη το μάθημα.

Το σχολείο έκλεισε μέχρι νεωτέρας, με απόφαση της αντιδημαρχίας Παιδείας και ύστερα από την αυτοψία που πραγματοποίησαν μηχανικοί του Δήμου Πατρέων στους χώρους του σχολικού συγκροτήματος στην πλατεία Πυροσβεστείου.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, το περιστατικό έγινε χθες, Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, όταν τμήμα της οροφής αποκολλήθηκε και έπεσε μέσα σε αίθουσα, όπου εκείνη την ώρα βρίσκονταν μαθητές.

Μάλιστα, το κομμάτι κατέληξε ακριβώς στο σημείο όπου βρισκόταν το θρανίο μιας μαθήτριας. Ευτυχώς, η μαθήτρια είχε απομακρυνθεί από τη θέση της λίγο πριν σημειωθεί η πτώση, με αποτέλεσμα να μην τραυματιστεί.

Από την πτώση του τμήματος της οροφής προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην αίθουσα, ενώ οι μαθητές μεταφέρθηκαν προληπτικά σε άλλη αίθουσα.

Η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε άμεσα την Αντιδημαρχία Παιδείας και άμεσα έγινε αυτοψία.

Η σχολική μονάδα παραμένει κλειστή και σήμερα, Παρασκευή, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης και να διαπιστωθεί ότι οι αίθουσες και οι υπόλοιποι χώροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Στο μεταξύ, οι έλεγχοι του Δήμου Πατρέων δεν περιορίζονται στο 6ο Λύκειο και θα πραγματοποιηθούν και στους χώρους του 11ου Γενικού Λυκείου Πατρών, καθώς τα δύο σχολεία στεγάζονται στο ίδιο συγκρότημα.