Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, στη Λεωφόρο Αθηνών, στην περιοχή του Χαϊδαρίου, εξαιτίας εκτροπής φορτηγού οχήματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση για την κυκλοφορία, η εκτροπή του Ι.Χ. φορτηγού έχει προκαλέσει δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά.

Η κίνηση των οχημάτων παρουσιάζει προβλήματα από το ύψος της εξόδου προς τη Λεωφόρο Σχιστού, με τους οδηγούς που κινούνται στο συγκεκριμένο τμήμα της Λεωφόρου Αθηνών να χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.



