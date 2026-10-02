Η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, η αντιμετώπιση των κυκλωμάτων διακινητών και η ενίσχυση της επιτήρησης των θαλάσσιων συνόρων βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης υψηλόβαθμης βρετανικής αντιπροσωπείας που πραγματοποιήθηκε χθες με στελέχη του Λιμενικού Σώματος στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στόχος της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η ανάπτυξη κοινών πρακτικών στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, την καταπολέμηση των δικτύων παράνομης διακίνησης και την προστασία των θαλάσσιων συνόρων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Διοικητής του Κλάδου Α΄ (Ασφάλειας και Αστυνόμευσης) Υποναύαρχος Λ.Σ. Γεώργιος Χριστιανός, ο Διοικητής της 7ης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και Διευθυντές και αξιωματικοί των καθ’ ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων.

Την αντιπροσωπεία του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελούσαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών (Home Office) με επικεφαλής τον Διευθυντή Θαλάσσιων Επιχειρήσεων και Μικρών Σκαφών (Director Maritime and Small Boats Operations) του Διοικητηρίου Ασφάλειας Συνόρων (Border Security Command), καθώς και εκπρόσωποι της Πρεσβείας του Ηνωμένου Βασιλείου στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε ανάλυση της επιχειρησιακής διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στην ελληνική επικράτεια από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, με παρουσίαση της οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.), των δράσεων για την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων, καθώς και του συνόλου των πλωτών, χερσαίων και εναέριων επιχειρησιακών μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με εποικοδομητικό διάλογο γύρω από το επιχειρησιακό μοντέλο (modus operandi) που εφαρμόζει κάθε πλευρά, ενώ από πλευράς Ηνωμένου Βασιλείου παρουσιάστηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται, ειδικότερα όσον αφορά τη μεταφορά μεταναστών με τη χρήση μικρών φουσκωτών λέμβων (small boats). Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε και υπογραμμίστηκε η σημασία της διατήρησης της υφιστάμενης συνεργασίας και της στενής επικοινωνίας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τόσο με την Εθνική Εγκληματολογική Υπηρεσία (NCA) όσο και με την Πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Αθήνα.