Σε «κόκκινο» συναγερμό βρίσκεται το νότιο Αιγαίο και η Κρήτη εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινόμενων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του εκτάκτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινόμενων της ΕΜΥ: Θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026), καθώς και οι τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026).

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στην Κρήτη, κυρίως από το απόγευμα της Παρασκευής (02-10-2026) και το Σάββατο (03-10-2026).

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Νεκρός 81χρονος στην Κρήτη – Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι

Εικόνες βιβλικής καταστροφής προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία και οι έντονες βροχοπτώσεις στην Κρήτη.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα άφησαν πίσω τους έναν 81χρονο νεκρό κτηνοτρόφο, ο οποίος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εντοπίστηκε νεκρός από την ΕΜΑΚ στην προσπάθειά του να σώσει τα ζώα του.

Όπως ανέφερε στο MEGA ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος, ο τεράστιος όγκος νερού που έπεσε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ήταν αδύνατο να διαχειριστεί, παρά την προετοιμασία της Πολιτικής Προστασίας και της Αντιπεριφέρειας.

Οι ζημιές που σημειώθηκαν είναι τεράστιες, ιδιαίτερα στις καλλιέργειες πατάτας και κηπευτικών στο οροπέδιο Λασιθίου, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο της περιοχής του Μυλοποτάμου λόγω παράσυρσης ζώων από ρέματα.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, ο Δήμος Μυλοποτάμου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την ταχύτερη έναρξη των διαδικασιών καταγραφής και αποζημίωσης.

Τέλος, οι εκτεταμένες διακοπές ρεύματος που είχαν σημειωθεί αποκαταστάθηκαν πλήρως από τον ΔΕΔΔΗΕ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Παρασκευή 2/10

Στην κεντρική και νότια ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα και στην Εύβοια πιθανόν να είναι έντονα τις μεσημβρινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8, στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί απο 16 έως 21 και στη Θεσσαλονίκη απο 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια – Τι ισχύει σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Από τον Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ το απαγορευτικό παραμένει σε ισχύ έως τη νεότερη ενημέρωση, μετά την έκδοση του νέου δελτίου καιρού, περίπου το μεσημέρι.

Διαφορετική είναι η εικόνα για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, όπου τα συμβατικά πλοία πραγματοποιούν κανονικά τα δρομολόγιά τους. Σε ό,τι αφορά τα υδροπτέρυγα, η κατάσταση διαφέρει ανά εταιρεία. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν με υδροπτέρυγο καλούνται να επικοινωνήσουν με την εταιρεία τους, καθώς κάποιες εταιρείες πραγματοποιούν τα δρομολόγια, ενώ άλλες τα έχουν αναστείλει.

Ακυρώσεις ισχύουν και από Ραφήνα και Λαύριο, όπου επίσης δεν πραγματοποιούνται τα πρωινά δρομολόγια λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια προς Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν προγραμματισμένες αναχωρήσεις έως το μεσημέρι.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια, καθώς η κατάσταση ενδέχεται να μεταβληθεί ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων.