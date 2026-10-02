Η ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια, οι τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στις Κυκλάδες, στην Εύβοια και καταιγίδες στο Νότιο Αιγαίο και οι ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Παρασκευή 2/10.

Τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης μετά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 19 βαθμούς), 15 έως 23 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 13 έως 26 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 18 έως 22 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 16 έως 24 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 20 έως 25 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ (με ριπές στα 80-90 km/h), ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι στο Κεντρικό και Βόρειο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ορεινά τμήματα περιμένουμε την Παρασκευή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 80-90 km/h).

Ηλιοφάνεια περιμένουμε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ.