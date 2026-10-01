Προβλήματα στο οδικό δίκτυο του Δήμου Μυλοποτάμου στην Κρήτη προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στις συνδέσεις Λιβάδια – Γαράζο και Βένι – Απλαδιανά, ενώ με μεγάλη δυσκολία πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις στον άξονα Αξός – Λιβάδα – Αΐμονας. Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στο κομμάτι του δρόμου από την Αξό έως τη Λιβάδα.

Ο Δήμος Μυλοποτάμου, με έκτακτη ενημέρωσή του, καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή και επαγρύπνηση, καθώς αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, ιδιαίτερα το βράδυ της Παρασκευής και το Σάββατο. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ακόμη εντονότερα φαινόμενα αναμένονται στο σύνολο του Δήμου, ακόμη και στις πεδινές περιοχές.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην επιχειρούν να κινηθούν σε κλειστούς δρόμους ή να διασχίσουν σημεία στα οποία έχουν συγκεντρωθεί νερά.

Παράλληλα, συστήνεται να παραμένουν μακριά από ρυάκια, ρέματα και χειμάρρους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι πολίτες μπορούν να καλούν στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Ο Δήμος Μυλοποτάμου ζητά, παράλληλα, η ενημέρωση να μεταφερθεί και τηλεφωνικά σε συγγενείς και γείτονες, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, υπογραμμίζοντας ότι προέχει η προστασία της ανθρώπινης ζωής.