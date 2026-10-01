Το κουδούνι δεν θα χτυπήσει ούτε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στα σχολεία του δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης, καθώς η κακοκαιρία αφήνει πίσω της την ανάγκη για ελέγχους και παρεμβάσεις. Κλειστοί θα παραμείνουν και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, με τα συνεργεία να εξετάζουν τις εγκαταστάσεις πριν επιστρέψουν τα παιδιά.

Η απόφαση του δήμου στο Λασίθι παρατείνει το κλείσιμο για μία ακόμη ημέρα, μετά την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα την Πέμπτη, με απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης. Η νέα απόφαση αφορά τον δήμο Αγίου Νικολάου και καλύπτει τα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Η κακοκαιρία υποχωρεί, οι έλεγχοι συνεχίζονται

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, η αναστολή κρίθηκε απαραίτητη ώστε να ολοκληρωθούν οι αναγκαίοι έλεγχοι και να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα στις εγκαταστάσεις. Το φαινόμενο βρίσκεται σε ύφεση, αλλά δεν έχει ακόμη παρέλθει πλήρως.

Τα συνεργεία και η Πολιτική Προστασία του δήμου παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ελέγχοντας τα σημεία που επηρεάστηκαν και παρεμβαίνοντας όπου χρειάζεται.

Ο ποταμός έδειξε την ένταση του φαινομένου

Η εικόνα που περιγράφει ο δήμος για τον ποταμό του Αγίου Νικολάου αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης που δέχθηκε η περιοχή. Όπως αναφέρει, η παροχή νερού έφτασε σε ένταση που δεν είχε παρατηρηθεί τα τελευταία 50 χρόνια.

«Η βροχή είναι πολύτιμη και αναγκαία για τον τόπο μας. Το χθεσινό φαινόμενο, όμως, ήταν ιδιαίτερα έντονο, με όγκους νερού που δοκίμασαν τις υφιστάμενες υποδομές», σημειώνει η δημοτική αρχή.

Μετά την άμεση επέμβαση, το ζητούμενο είναι οι υποδομές

Ο δήμος επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων απαιτεί περισσότερα από την κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας. Ζητά ανθεκτικές υποδομές και συνολικό επανασχεδιασμό της αντιπλημμυρικής προστασίας, τόσο στα ρέματα εκτός οικισμών όσο και στα δίκτυα ομβρίων μέσα στις κατοικημένες περιοχές.

Όπως γνωστοποιεί, σχετικές παρεμβάσεις έχουν ήδη δρομολογηθεί, ενώ ζητείται η συνδρομή της Πολιτείας και της Περιφέρειας, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους.

Για τις οικογένειες, το άμεσο δεδομένο είναι ότι σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή. Για την περιοχή, η επόμενη πρόκληση είναι διπλή: προστασία από τις πλημμύρες και έργα που θα επιτρέπουν στο νερό της βροχής να συγκρατείται και να αξιοποιείται, αντί να μετατρέπεται σε κίνδυνο.