Ένταση επικρατεί στο Κατάστημα Κράτησης Δομοκού, όπου το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί διαδοχικές αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ ομάδων αλλοδαπών κρατουμένων.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το πρωί της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Λαμίας ενώπιον του Ανακριτή τρεις εκ των βασικών πρωταγωνιστών του αιματηρού επεισοδίου της περασμένης Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου. Θυμίζεται ότι το επεισόδιο σημειώθηκε μέσα σε πτέρυγα του σωφρονιστικού καταστήματος, όταν κρατούμενοι αλγερινής και συριακής καταγωγής ήρθαν σε σύγκρουση μεταξύ τους.

Πρόκειται για έναν 29χρονο Αφγανό και δύο Αλβανούς 38 και 39 ετών, άπαντες βαρυποινίτες που εκτίουν πολυετείς ποινές για εγκλήματα κατά της ανθρώπινης ζωής. Μετά τις απολογίες τους, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκαν όλοι εκ νέου προφυλακιστέοι για τη συμμετοχή τους στη δολοφονική συμπλοκή.

Το χρονικό της συμπλοκής

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ του LamiaReport, η σφοδρή σύγκρουση ξέσπασε γύρω στις 15:30 το μεσημέρι της Τρίτης στη Γ1 πτέρυγα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ομάδα Αλγερινών κρατουμένων κινήθηκε απειλητικά προς Αλβανούς που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στον χώρο του γυμναστηρίου της πτέρυγας. Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι μπήκαν αμέσως στη μέση επιχειρώντας να κατευνάσουν τα πνεύματα και να ανακόψουν τους Αλγερινούς, όμως οι φωνές σήμαναν συναγερμό στους υπόλοιπους εγκλείστους ομοεθνείς των πρώτων.

Ακούγοντας τη φασαρία και καταλαβαίνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος για τους φίλους τους, ομάδα Αλβανών κρατουμένων κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του ορόφου και μαζικά να κατεβούν στο γυμναστήριο. Εκεί κινήθηκαν κατά των Αλγερινών, χρησιμοποιώντας ό,τι έβρισκαν μπροστά τους: από μεταλλικά εξαρτήματα και αντικείμενα του γυμναστηρίου, αλλά έχοντας και ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι.

Οι Αλγερινοί τράπηκαν σε φυγή προς τα κελιά τους στο ισόγειο, όπου ακολούθησε γενικευμένη συμπλοκή σώμα με σώμα.

Στο χειρουργείο και μετά στη ΜΕΘ 29χρονος

Η τελική αποτίμηση του μακελειού είναι βαρύτατη, καθώς καταγράφηκαν συνολικά επτά τραυματίες, πέντε Αλγερινοί (ηλικίας 41, 35, 29, 29 και 26 ετών), ένας 38χρονος Σύριος και ένας 38χρονος Αλβανός.

Όλοι οι τραυματίες διακομίστηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Δομοκού και ακολούθως, ανάλογα με τη βαρύτητα των τραυμάτων τους, στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου Λαμίας ένας 29χρονος Αλγερινός, ο οποίος φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις για τις οποίες υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, καθώς και τραύμα από μαχαίρι. Στη χειρουργική κλινική νοσηλεύεται ένας ακόμη συνομήλικος ομοεθνής του, επίσης χτυπημένος με αιχμηρό αντικείμενο. Τα χτυπήματα με το αυτοσχέδιο μαχαίρι φέρεται να κατάφερε ο 29χρονος Αφγανός κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται επιχειρησιακά να κινήθηκε στην πλευρά των Αλβανών.

Ο έλεγχος της φυλακής μετά την απόδραση του Αλκέτ Ριζάι

Η νέα αυτή συμπλοκή -η τρίτη μέσα σε διάστημα μόλις ενάμιση μήνα στην ίδια πτέρυγα- φαίνεται πως επιβεβαιώνει τις πληροφορίες, ότι οι δύο πολυπληθείς ομάδες αλλοδαπών κρατουμένων βρίσκονται σε διαρκή «πόλεμο» για την επιβολή «άτυπης διοίκησης» και τον απόλυτο έλεγχο των ισορροπιών στο εσωτερικό των Φυλακών Δομοκού, δημιουργώντας συνθήκες διαρκούς ανάφλεξης.

Δεν μπορεί επίσης να είναι τυχαίο ότι αυτός ο «πόλεμος» αγρίεψε από την πρώτη μέρα που ανακοινώθηκε ότι ο ισοβίτης Αλκέτ Ριζάι είναι επίσημα δραπέτης και η επιστροφή του στις Φυλακές είναι άγνωστο αν και πότε θα συμβεί.