Σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, καθώς η κακοκαιρία εξακολουθεί να επηρεάζει το νότιο Αιγαίο, με επίκεντρο κυρίως την Κρήτη.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλώνονται κατά διαστήματα έως το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και λόγω των πολύ θυελλωδών βορειοανατολικών ανέμων, που θα φτάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Δείτε αναλυτικά:

Θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026).

Παράλληλα, τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026).

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη σήμερα, Πέμπτη (01-10-2026), έως τις απογευματινές ώρες.

Πρόσκαιρη σχετική εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται έως το μεσημέρι της Παρασκευής (02-10-2026). Από το απόγευμα της Παρασκευής προβλέπεται εκ νέου επιδείνωση, με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα κυρίως το Σάββατο (03-10-2026).

Τέλος, τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ, θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα, Πέμπτη (01-10-2026), και θα διατηρηθούν έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Ισχυροί άνεμοι έως 9 μποφόρ – Προβλήματα και καθυστερήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, από το λιμάνι του Πειραιά τα μεσημεριανά δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, ενώ για τα βραδινά, που είναι προγραμματισμένα από τις 20:00 έως τις 22:00, αναμένεται έκδοση δελτίου της ΕΜΥ στις 18:00.

Στον Αργοσαρωνικό δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρυγων.

Από τη Ραφήνα τα δρομολόγια παραμένουν ανεκτέλεστα, ενώ αναμένεται στις 17:30 ενημέρωση για το δρομολόγιο του πλοίου «Θεολόγος» προς τις Κυκλάδες.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο Λαύριο, όπου τα δρομολόγια δεν εκτελούνται μέχρι νεωτέρας, με τις αρμόδιες Αρχές να αναμένουν ενημέρωση για το απογευματινό δρομολόγιο των 18:30.

Το Λιμενικό Σώμα συνιστά στους επιβάτες να επικοινωνούν με τις ναυτιλιακές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια.