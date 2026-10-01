Νέα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό μέσα στο πιλοτήριο αεροσκάφους της flydubai που κατευθυνόταν προς το Τελ Αβίβ έθεσε ο έμπειρος πιλότος και δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Ο κ. Κωνσταντέλλος αναφέρθηκε στο περιστατικό και στις κρίσιμες στιγμές που εκτυλίχθηκαν στον αέρα, εξηγώντας με ποιον τρόπο το αεροσκάφος κατάφερε να ανακτήσει τον έλεγχο μετά την επίθεση στον θάλαμο διακυβέρνησης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο έμπειρος πιλότος εξήγησε ότι οι πρακτικές και τα πρωτόκολλα ασφαλείας στην αεροπορία έχουν μεταβληθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς παράλληλα αλλάζουν και οι απειλές που καλούνται να διαχειριστούν τα πληρώματα.

«Γενικότερα στην αεροπορία, στην αεροπορική βιομηχανία πλέον τίποτα δεν μας εκπλήσσει. Κάτι συμβαίνει, κάτι πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, κυρίως με τον επαγγελματισμό που διέπει τους περισσότερους ανθρώπους που βρίσκονται στην αεροπορία και να επανασχεδιάζονται νέες διαδικασίες, καθότι τροποποιούνται οι απειλές», ανέφερε.

Πώς άλλαξαν τα μέτρα ασφαλείας μετά την 11η Σεπτεμβρίου

Όπως εξήγησε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, πριν από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, η βασική απειλή για ένα αεροσκάφος θεωρούνταν ότι προερχόταν από κάποιον επίδοξο αεροπειρατή που βρισκόταν εκτός του πιλοτηρίου.

Η συγκεκριμένη αντίληψη είχε ως αποτέλεσμα να ενισχυθούν σημαντικά οι πόρτες των θαλάμων διακυβέρνησης και να θεσπιστούν πρόσθετα μέτρα και μηχανισμοί προστασίας, ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων.

Στη συνέχεια, ωστόσο, οι απειλές διαφοροποιήθηκαν και οι αεροπορικές εταιρείες χρειάστηκε να προσαρμόσουν εκ νέου τις διαδικασίες τους.

«Είδαμε είτε ανθρώπους με κάποια ψυχική ανεπάρκεια, είτε ακόμη και ανθρώπους με τρομοκρατικό background και διάθεση, να έχουμε τον κακό μέσα στον θάλαμο διακυβέρνησης και να μην πρέπει να τον αφήσουμε μόνο του», εξήγησε.

Η επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο μέσα στο πιλοτήριο

Ιδιαίτερη σημασία στο συγκεκριμένο περιστατικό έχει, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντέλλο, το γεγονός ότι ο δράστης δεν χρειάστηκε να παραβιάσει την πόρτα του πιλοτηρίου, προκειμένου να πραγματοποιήσει την επίθεση.

Αντίθετα, χρησιμοποιήθηκε αιχμηρό αντικείμενο, γεγονός που δημιουργεί ένα διαφορετικό ζήτημα ασφαλείας, καθώς παραμένει άγνωστο με ποιον τρόπο αυτό κατάφερε να βρεθεί μέσα στο αεροσκάφος.

«Τώρα βλέπουμε ότι δεν κλειδώνεται πλέον ο κυβερνήτης ή ο συγκυβερνήτης εκτός, αλλά γίνεται επίθεση με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, το οποίο δεν ξέρουμε καν πώς πέρασε μέσα στον θάλαμο, στο αεροπλάνο, σε μια περιοχή όπου γίνονται πράγματι ενδελεχείς έλεγχοι στο Ντουμπάι», είπε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στον εξοπλισμό που υπάρχει στους θαλάμους διακυβέρνησης των αεροσκαφών, επισημαίνοντας ότι ορισμένα αντικείμενα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν επικίνδυνα έχουν συγκεκριμένο επιχειρησιακό σκοπό και συνοδεύονται από ειδική εκπαίδευση για τη χρήση τους.

«Είναι πολύ γνωστό ότι οι έλεγχοι είναι λεπτομερείς. Αν ήταν σουγιάς, δεν το ξέρουμε. Πάντως πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι στον θάλαμο διακυβέρνησης, σε όλα τα αεροσκάφη υπάρχει ένα ή πολλές φορές δύο τσεκούρια. Και αυτά τα έχουμε για να μπορέσουμε να σπάσουμε τζάμια, να διατηρήσουμε πλαστικές επιφάνειες που από πίσω μπορεί να υπάρξει φωτιά και να κάνουμε πυρόσβεση. Έχουν μια συγκεκριμένη χρήση και συγκεκριμένη εκπαίδευση. Αυτά όμως ενδιαμέσως είναι σαν το μαχαίρι (…)».

Τα δύο ζητήματα που πρέπει να διερευνηθούν

Ο έμπειρος πιλότος επικεντρώθηκε, τέλος, σε δύο βασικά ερωτήματα που, όπως ανέφερε, θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες αρχές.

Το πρώτο αφορά την είσοδο του αιχμηρού αντικειμένου στο αεροσκάφος. Το γεγονός ότι η επίθεση σημειώθηκε σε πτήση που είχε προηγουμένως περάσει από διαδικασίες ασφαλείας στο Ντουμπάι δημιουργεί, σύμφωνα με τον ίδιο, ένα σημαντικό ερώτημα σχετικά με το πώς κατέστη δυνατό να μεταφερθεί το συγκεκριμένο αντικείμενο στον χώρο του αεροσκάφους.

«Το μόνο, ας το πούμε εκτός διαδικασίας το οποίο δείχνει να γίνεται, είναι πώς έφτασε ένα μαχαίρι αιχμηρό μέσα στον χώρο αυτό. Είναι ένα τεράστιο ερώτημα που πρέπει να ελεγχθεί».

Το δεύτερο ζήτημα που έθεσε ο κ. Κωνσταντέλλος αφορά τη σύνθεση του πληρώματος και ειδικότερα την παρουσία συγκυβερνήτη από το Ομάν.

Όπως σημείωσε, το θέμα συνδέεται με τις προβλέψεις της διμερούς συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με την εθνικότητα των μελών του πληρώματος που στελεχώνουν τις πτήσεις προς τους συγκεκριμένους προορισμούς.

«Γιατί, η πρόβλεψη που έχει η διμερής συμφωνία μεταξύ κράτους του Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ότι όσοι πετούν σε αυτούς τους προορισμούς πρέπει να εξαιρούνται αραβικής ιθαγένειας πληρώματα, πλην των ανθρώπων που είναι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, γιατί αυτό παρακάμφθηκε και υπήρχε συγκυβερνήτης από το Ομάν. Είναι κάτι το οποίο θα το ελέγξουν οι διερευνητικές αρχές», ανέφερε χαρακτηριστικά.