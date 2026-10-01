Ένα νέο μοντέλο συμμετοχής των πολιτών στα ζητήματα της καθημερινότητας επιχειρεί να θέσει σε εφαρμογή ο Δήμος Ρόδου, προχωρώντας στην ενεργοποίηση των πρώτων εννέα «Συμβουλίων Γειτονιάς» στην πόλη.

Μέσα από τον νέο θεσμό, η δημοτική αρχή επιδιώκει να ενισχύσει την άμεση επικοινωνία με τους κατοίκους και να δώσει μεγαλύτερο χώρο στις τοπικές ανάγκες και τα προβλήματα κάθε γειτονιάς.

Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, τα Συμβούλια θα λειτουργήσουν σε περιοχές από την Ανάληψη και το Ροδίνι μέχρι τον Άγιο Νικόλαο και το κέντρο, δίνοντας στους μόνιμους κατοίκους τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην ιεράρχηση των αναγκών της γειτονιάς τους.

«Η γειτονιά είναι το σπίτι μας και για αυτήν αποφασίζουμε μαζί», ανέφερε ο δήμαρχος, επισημαίνοντας ότι τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση με τα μέλη των Συμβουλίων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.