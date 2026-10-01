Παρατείνεται μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2027 η εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής για τους παραγωγούς-πωλητές των λαϊκών αγορών, όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας – Θεσσαλίας – Θράκης.

Τονίζεται, δε, ότι η ΑΑΔΕ αναμένεται να εξετάσει βελτιώσεις και πρόσθετες ρυθμίσεις, ώστε το πλαίσιο να προσαρμοστεί στις συνθήκες λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Οι εκπρόσωποι του κλάδου ζητούν ένα απλό και λειτουργικό σύστημα, χωρίς πρόσθετη γραφειοκρατική και οικονομική επιβάρυνση.