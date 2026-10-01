Μια εντυπωσιακή διαμαρτυρία, με καπνογόνα και κόρνες, στον Θερμαϊκό πραγματοποίησαν σήμερα, Πέμπτη, οι αλιείς της Θεσσαλονίκης.

Συμμετέχοντας στην πανελλαδική κινητοποίηση, δεκάδες καΐκια βγήκαν στον Θερμαϊκό, όπως φαίνεται στο βίντεο του Orange Press, προκειμένου οι επαγγελματίες ψαράδες να δείξουν την απόγνωσή τους για το εκρηκτικό κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο με αφανισμό.

Όπως επισημαίνουν οι αλιείς της Θεσσαλονίκης, χωρίς γενναία επιδότηση θα συνεχίσουν την επ’ αόριστον στάση εργασίας τους, καθώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος των καυσίμων.

Εκπρόσωποι των αλιέων της Θεσσαλονίκης, που μίλησαν σε δημοσιογράφους, έκαναν λόγο για οικονομική ασφυξία:

«Εάν το υπουργείο δεν πει ότι θα δώσει 50-55 λεπτά επιδότηση στο πετρέλαιο ως λύση, εμείς δεν θα βγούμε στη δουλειά. Αν γυρίσουμε επτά μήνες πίσω, το δικό μου το σκάφος έπαιρνε 600 ευρώ πετρέλαιο και τώρα γεμίζει με 1.450 ευρώ. Όποιος νομίζει ότι λέμε ψέματα, ας έρθει μια μέρα μαζί μας, ας έρθει να δει πώς και πού βάζουμε το πετρέλαιο. Αυτές είναι οι τιμές. Με 1,45 ευρώ βάζουμε το μαύρο ναυτιλίας. Ας έρθουν να πάρουν το σκάφος μου να πάνε να βγάλουν μεροκάματο. Εμείς χρεοκοπήσαμε. Αν δεν το καταλάβουν οι κυβερνώντες, χρεοκοπήσανε οι ψαράδες».

Σημειώνεται πως η κινητοποίηση στον Θερμαϊκό εντάσσεται στο πλαίσιο της καθολικής στάσης εργασίας που αποφάσισαν οι Έλληνες αλιείς όλων των κατηγοριών (παράκτια αλιεία, γρι-γρι, μηχανότρατες) σε όλη την επικράτεια.