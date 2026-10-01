Τραγική είναι η εικόνα που καταγράφεται σε πολλές περιοχές της Κρήτης, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση από το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και δοκιμάζοντας τις αντοχές των κατοίκων και των Αρχών.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα, υπερχειλίσεις ποταμών, κατολισθήσεις και εκτεταμένα προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ σε αρκετές περιοχές έχουν κλείσει δρόμοι και σχολεία. Την ίδια ώρα, συνεχείς είναι οι προειδοποιήσεις μέσω του 112 προς τους πολίτες, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση και να επιχειρούν όπου καταγράφονται προβλήματα.

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός κτηνοτρόφου από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από το βράδυ της Τετάρτης.

Ο άνδρας είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιό του, ωστόσο έκτοτε δεν έχει επιστρέψει ούτε έχει δώσει σημεία ζωής. Η εξαφάνισή του δηλώθηκε αργά το πρωί της Πέμπτης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να κινητοποιούνται άμεσα για τον εντοπισμό του.

Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι αναζητήσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες να δυσχεραίνουν το έργο των διασωστών και να εντείνουν την αγωνία για την τύχη του κτηνοτρόφου, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Εικόνες καταστροφής σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι

Έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

Την τρέχουσα κατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και τον σχεδιασμό για τα επόμενα κρίσιμα 24ωρα εξέτασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) σε σημερινή έκτακτη συνεδρίασή του. Η σύγκληση του οργάνου, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ακολούθησε την προειδοποίηση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την εξέλιξη έντονων καιρικών φαινομένων, τα οποία αναμένεται να διαρκέσουν έως και την Κυριακή.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Συριγωνάκης, υπογράμμισε τη δυναμική του φαινομένου, τονίζοντας πως σε συγκεκριμένες περιοχές έχουν ήδη καταγραφεί μεγάλα ύψη βροχής.

Απευθύνοντας σαφές μήνυμα προς τους πολίτες, ο αντιπεριφερειάρχης τόνισε: «Το φαινόμενο είναι δυναμικό και εξελίσσεται. Προτείνουμε στους συμπολίτες μας να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Όλοι οι φορείς βρισκόμαστε σε συνεργασία, γιατί απώτερος σκοπός και στόχος πρώτα και πάνω απ’ όλα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Αναφορικά με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, ο Νίκος Συριγωνάκης διευκρίνισε ότι η ανομοιογένεια του φαινομένου δεν επιτρέπει τη λήψη οριζόντιας απόφασης για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας, καθώς περιοχές της νότιας Κρήτης, όπως οι Δήμοι Φαιστού και Γόρτυνας, δεν πλήττονται από βροχοπτώσεις. Η διαχείριση γίνεται σε άμεση και συνεχή επικοινωνία με τους δημάρχους, οι οποίοι αξιολογούν τα τοπικά δεδομένα και προχωρούν στη στοχευμένη αναστολή λειτουργίας σχολείων σε συγκεκριμένες περιοχές, ανάλογα με την εξέλιξη της κακοκαιρίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.