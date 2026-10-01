Μία συγκλονιστική κατάθεση άνδρα από τη Θεσσαλονίκη για θεραπείες λιποδιάλυσης και σύσφιξης βλεφάρων σε κέντρο αισθητικής βλέπει το «φως» της δημοσιότητας. Όπως υποστηρίζει ο ίδιος υπέστη εγκαύματα και πλήρωσε 900 ευρώ χωρίς αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του κ. Νίκου, ο οποίος καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης, όλα ξεκίνησαν όταν είδε τηλεοπτική διαφήμιση του κέντρου και αποφάσισε να απευθυνθεί σε αυτό, αναζητώντας λύση για αισθητικές παρεμβάσεις.

«Είδα τη διαφήμιση στην τηλεόραση. Είχα κάποια προβλήματα λίπους στο στομάχι δεξιά και αριστερά και πήγα στο κέντρο αυτό να μου δώσουν μια λύση. Βέβαια στην αρχή μου είπαν ότι αυτή η προσφορά που έχουν δεν ισχύει, γιατί το λίπος μου είναι λίγο σφιχτό κ.λπ. Κάτι δικαιολογίες αλλά θα σας κάνουμε μία άλλη λιποδιάλυση με μία άλλη μέθοδο. Θα κοστίσει μου λένε 1.300 οι 9 συνεδρίες. Λέω 1.300 είναι πάρα πολλά, δεν τα δίνω. Κατεβήκαμε στα 1.000. Καταλήξαμε στα εφτακόσια ευρώ. Συμφωνήσαμε στα 700 ευρώ για 9 συνεδρίες. Μετά βλέπουν το μάτι μου, λέει είναι λίγο πεσμένο το βλέφαρο. Μήπως θέλετε να το σηκώσουμε; Πόσο θα κοστίσει και αυτό; Πάλι 300-400. Κατεβήκαμε στα 200. Όχι βλεφαροπλαστική. Τα τσιμπήματα που κάνουν στο μάτι που το καίνε. Ξεκινήσαμε τη λιποδιάλυση. Μου έβαλαν έξι κεφαλές με πράσινο λέιζερ στο στομάχι δεξιά και αριστερά. Μία, δύο, τρεις, πέντε, έξι. Βλέπω δεν γίνεται τίποτα. Πάω και τους λέω “παιδιά, εγώ δεν βλέπω τίποτα να γίνεται”. “Μη στεναχωριέστε” λέει “μετά από έναν μήνα θα δείτε αποτελέσματα”. Τελειώσαμε τις συνεδρίες. Κάνω και στο μάτι το βλέφαρο. Αρχίζει ο άνθρωπος που ήταν εκεί πέρα, που μου δήλωσε οφθαλμίατρος, αρχίζει να μου καίει το μάτι με ένα μηχάνημα το οποίο έβγαζε καπνό και καιγόταν η σάρκα. Τέλος πάντων, μου έκανε καμιά δεκαπενταριά τσιμπήματα σε κάθε βλέφαρο δύο φορές. Πάω μετά στο σπίτι και μετά από καιρό βλέπω όπως ήταν το βλέφαρο έτσι έμεινε. Το είχε πάρει και φωτογραφία. Πάω, κάνω τα παράπονά μου, πήγα και στον διευθυντή, πήγα και στις κοπέλες εκεί πέρα. Λέει “περιμένετε, θα δείτε αποτελέσματα”. Από τον Ιούνιο που τελειώσαμε έχουμε τώρα Οκτώβριο. Περίμενα τρεις μήνες. Τα αποτελέσματα είναι μηδέν», είπε αρχικά στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Και το κάψιμο ήταν οδυνηρότατο. Πήγα ξανά στο κέντρο. Τους έκανα τα παράπονά μου. Μου λένε “πηγαίντε στον οφθαλμίατρο μέσα να σας δει“. Πάω στον οφθαλμίατρο. Του λέω “με έκαψες, με κατέστρεψες. Μηδέν αποτέλεσμα”. “Τι μηδέν” μου λέει. “Δες εδώ πέρα”. Είχε πάρει φωτογραφίες στο τάμπλετ. Μου βγάζει το τάμπλετ. Κοιτάω, λέω “δες όπως ήμουν, έτσι είμαι”. Θύμωσε. Μου λέει “κοίταξε να δεις, εγώ είμαι οφθαλμίατρος και κάνω τη δουλειά μου σωστά”. Του λέω “με συγχωρείτε πολύ, βλέπουμε όλοι” ήταν και 4-5 κοπέλες εκεί πέρα “ότι δεν υπάρχει διαφορά”. Μου λέει “ξέρεις” το γύρισε μετά, ενώ στην αρχή μου έλεγε έκανα τη δουλειά, “δεν με άφησες να τελειώσω, εσύ με σταμάτησες”. “Εγώ σε σταμάτησα;” λέω. “Εγώ πλήρωσα για να γίνει η δουλειά, να σταματήσω;” Επειδή είδα τη συμπεριφορά του λίγο άγαρμπη, λέω “είστε γιατρός;” Τότε ξεσηκώθηκε, σήκωσε τα χέρια πάνω και ήρθε προς τα πάνω μου να με προπηλακίσει. Δεν κατάλαβα τι σκοπό είχε. Ευτυχώς τον έπιασαν οι κοπέλες, τον βάλαν μέσα στην άλλη την αίθουσα και γλίτωσα τουλάχιστον από μια περιπέτεια. Δεν ξέρω αν ήταν γιατρός, το κέντρο είναι στο όνομα μίας γιατρού», συνέχισε.

«Έχω κάνει εξώδικο»

Για τις επόμενες κινήσεις του: «Έχω κάνει εξώδικο με το οποίο ζητάω τα χρήματά μου πίσω και αποζημίωση πλέον γιατί έκανα και τις μετακινήσεις και τώρα, αν δω ότι δεν ανταποκρίνονται, η επόμενη κοινοποίηση του εξωδίκου θα είναι στην εισαγγελία και στον Ιατρικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης. Για τα χρήματα έκανα εξώδικο. Η επόμενη κίνησή μου θα είναι για τις υπηρεσίες του γιατρού και του προσωπικού. Μου “φάγανε” 900 ευρώ με τις εκπτώσεις που κάνανε τις δυο τρεις φορές που κατεβάσαμε το ποσό. Είχε πάρα πολλά μηχανήματα. Πολλά μηχανήματα και, όσες φορές έκανα και με άλλα άτομα, το συζητούσαμε γιατί καθόμασταν 40’ εκεί μέσα. Λέω “έχετε κανένα αποτέλεσμα;”. “Τίποτα παιδί μου, τίποτα”, μου λένε.

Τι να αποδείξω εγώ; Του κόσμου του τρώγανε τα λεφτά. Λειτουργεί το κέντρο τώρα, είναι τεράστιο. Είναι ολόκληρος όροφος. Έχει καμιά δεκαριά χώρους στον έναν όροφο και άλλους πέντε έξι χώρους στον από κάτω. Τεράστιο είναι και δεν ξέρω αν έχει άδεια για τα μηχανήματα. Δεν ξέρω αν έχει άδεια για τόσους χώρους παραπλεύρως. Μου πρότειναν άλλη θεραπεία να μου κάνουν στα μάτια, αυτός ο δηλωμένος γιατρός να μου κάνει μία άλλη μέθοδο, όταν είδε ότι δεν πέρασε αυτή που λέγεται detox κάπως μου την είπαν αλλά μετά από αυτό που πέρασα δεν συζητήσαμε καν την περίπτωση» συμπλήρωσε.

20 «κόκκινα» εντόπισε η εφαρμογή Med Watch στον Πειραιά

Ο πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, Νικόλαος Πλατανησιώτης μίλησε στο MEGA και εξήγησε: «Καταρχάς να κάνω μία διευκρίνηση για αυτά που άκουσα πριν. Ήθελα να δηλώσω ότι κανένα μεταπτυχιακό, κανένας μεταπτυχιακός τίτλος δεν επέχει θέση ειδικότητας. Έτσι για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα στην αρχή. Δεν σημαίνει ότι είναι εξειδίκευση. Κάνεις ένα μεταπτυχιακό σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της Ιατρικής. Μια και μιλάμε για Ιατρική. Κάνεις ουσιαστικά μια εργασία μεγάλη σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν σημαίνει ότι είσαι ειδικός σε αυτό το κομμάτι. Δεν σημαίνει ότι έχεις μάθει κάποια πράγματα παραπάνω και είσαι μεταπτυχιακός φοιτητής και είσαι εκπαιδευτεί παραπάνω. Έχεις σπουδάσει παραπάνω, έχεις μορφωθεί παραπάνω ένα συγκεκριμένο μικρό κομμάτι της Ιατρικής», υπογράμμισε.

«Λοιπόν, εδώ λοιπόν πάλι θα σας πω εγώ είμαι και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά είναι μέσα στην πλατφόρμα έχουμε στον Πειραιά. Τα πρώτα τεστ ενδείξεις είναι είχαμε 20 «κόκκινα». Ελέγξαμε και τα είκοσι αυτά. Είναι λοιπόν κανένα δεν είναι αδειοδοτημένο από τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά. Είναι κέντρα αισθητικής. Μάλλον τα δεκαοχτώ είναι κέντρα αισθητικής και δύο είναι κάτι άλλο. Κάτι τέτοια πράγματα περίεργα, χωρίς καμία άδεια. Αυτά βέβαια τα εντόπισε το σύστημα από τις διαφημίσεις και αυτό ήταν πράγμα το οποίο εμείς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, δεν είχαμε και τη δυνατότητα. Δηλαδή εγώ προσωπικά για πρώτη φορά στη ζωή μου άκουσα αυτά τα δύο κέντρα. Τα κέντρα αισθητικής είναι λίγο πολύ γνωστά. Τα κέντρα αισθητικής λοιπόν αδειοδοτούνται από την περιφέρεια. Δυνατότητα και δικαίωμα ελέγχου έχει αυτός ο οποίος αδειοδοτεί. Εμείς σαν Ιατρικός Σύλλογος αδειοδοτούμε τα ιατρεία, τα διαγνωστικά, τα πολυϊατρεία. Η περιφέρεια αδειοδοτεί τα ινστιτούτα αισθητικής. Μέσα σε ένα ινστιτούτο αισθητικής μπορεί να αδειοδοτηθεί και ένα ιατρείο που είναι συνήθως πλαστικός χειρουργός ή δερματολόγος που συνάδει η ειδικότητα αυτή με του αισθητικού, αλλά σε αυτά τα 18 κόκκινα τα οποία έχει χτυπήσει στα όρια του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, κανένα δεν είχε αδειοδοτηθεί, δεν είχε άδεια ιατρείου», τόνισε.

Για την περίπτωση του κ. Νίκου: «Αν έχει δοθεί άδεια Ινστιτούτου Αισθητικής και Ιατρείου συγχρόνως, έχει δηλαδή δικαίωμα, τότε το ιατρείο ελέγχει ο Ιατρικός Σύλλογος. Το Ινστιτούτο ελέγχει η περιφέρεια. Η περιφέρεια ουσιαστικά θα ελέγξει το προσωπικό, τους χώρους, τα μηχανήματα και βέβαια αυτά τα διάφορα πράγματα. Αν η άδεια είχε δοθεί από την περιφέρεια, τότε η Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας θα έπρεπε να ελέγξει και όλο το προσωπικό που είναι μέσα. Δεν έχει δικαίωμα ο Ιατρικός Σύλλογος της Θεσσαλονίκης, αν κατάλαβα καλά, να μπει μέσα σε ένα κέντρο αισθητικής να ελέγξει».

Πώς γίνεται ο έλεγχος;

Σύμφωνα με τον κ. Πλατανησιώτη, «Ο έλεγχος είναι πάρα πολύ απλός. Ελέγχουμε όλο το αρχείο μας, κατεβάζουμε τους φακέλους μας, ελέγχουμε και βλέπουμε αν έχει αδειοδοτηθεί από εμάς ή όχι. Αν δεν έχει αδειοδοτηθεί, ενημερώνουμε το σύστημα ότι δεν έχει αδειοδοτηθεί από εμάς, οπότε από το Υπουργείο θα δοθεί η δυνατότητα ελέγχου είτε στην περιφέρεια είτε στην αρχή ή στην ανεξάρτητη αρχή που έχει το δικαίωμα αυτό».