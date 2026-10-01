Σε ένα πραγματικό αδιέξοδο δηλώνουν ότι βρίσκονται οι αλιείες της χώρας, οι οποίοι προχώρηαν από σήμερα σε στάση εργασίας, ζητώντας να βρεθούν άμεσα λύσεις για την «εκρηκτική» αύξηση του κόστους των καυσίμων, καθώς και για άλλα κλαδικά ζητήματα που, όπως λένε, φέρνουν τον κλάδο στο χείλος της οικονομικής καταστροφής.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, οι αλιείς προχωρούν στο κλείσιμο των ιχθυοσκαλών σε όλη την επικράτεια, καλώντας σε συμπόρευση τους ιχθυεμπόρους και τους ιχθυοπώλες. Δεκάδες επαγγελματίες συγκεντρώθηκαν στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, μπροστά από τα ακινητοποιημένα καΐκια τους, εκπέμποντας σήμα κινδύνου για το μέλλον του φρέσκου ελληνικού ψαριού.

«Αύξηση 24.000 ευρώ τον μήνα μόνο για καύσιμα σε κάθε σκάφος»

«Ξεκινήσαμε στάση εργασίας αντί να ξεκινήσουμε τη νέα αλιευτική περίοδο της μηχανότρατας, διότι η κατακόρυφη άνοδος της τιμής του πετρελαίου καθιστά μη βιώσιμες τις επιχειρήσεις μας. Έχουν τριπλασιαστεί τα έξοδα. Ένα μέσο αλιευτικό σκάφος τύπου μηχανότρατας θέλει επιπλέον 30.000 με 40.000 έως και 50.000 ευρώ τον μήνα» τόνισε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Μηχανοτρατών «Το Αιγαίο», Βαγγέλης Αραπάκης.

Όπως εξηγεί, «στα 1.000 λίτρα που καίει ένα μεσαίο σκάφος την ημέρα, με την αύξηση κατά 0,80 ευρώ στο πετρέλαιο ναυτιλίας, θέλουμε 800 ευρώ την ημέρα επιπλέον. Επί 30 ημέρες, είναι 24.000 ευρώ τον μήνα μόνο για καύσιμα. Αν συνυπολογίσετε τις συσκευασίες, τα φελιζόλ και τον αλιευτικό εξοπλισμό, μπορείτε να υπολογίσετε το κόστος που επιβαρύνει όλα τα αλιευτικά σκάφη. Ζητάμε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να ψάξει και να βρει χρήματα όπως τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη και να επιδοτήσει τους αλιείς, για να μπορέσουμε να φέρουμε φρέσκα ελληνικά ψάρια στις λαϊκές και στα καταστήματα σε προσιτές τιμές».

«Σε τρία χρόνια δεν θα τρώτε ελληνικό ψάρι, θα τρώτε τούρκικο»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας και Αλιευτικού Τουρισμού Ελλάδος, Νικόλαος Σταμούλος, προειδοποίησε ότι μέσα σε λίγα χρόνια θα πρέπει ο καταναλωτής στην Ελλάδα να «ξεχάσει» το ελληνικό ψάρι.

«Βρισκόμαστε σε μεγάλο αδιέξοδο, και η παράκτια όσο και η μέση αλιεία. Τα καύσιμα είναι πανάκριβα, δεν βγαίνουμε. Έχουμε παράλληλα τα προβλήματα με τους λαγοκέφαλους και τα δελφίνια. Είμαστε για καταστροφή. Όπως το πάει η κυβέρνηση και το υπουργείο, σε τρία χρόνια δεν θα τρώτε ελληνικό ψάρι, θα τρώτε τούρκικο. Αφήνουν τους Τούρκους να μπαίνουν μέσα και να πιάνουν τα δικά μας ψάρια, ενώ εμείς δεν έχουμε πετρέλαιο να δουλέψουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στα κόστη, είπε ότι «με το πετρέλαιο στο 1,40 ευρώ δεν βγαίνουν τα έξοδα. Παρά τη συνάντηση που είχαμε χθες, το υπουργείο μας δίνει ενίσχυση μόλις 12 λεπτά, όταν η τιμή από τα 0,55 ευρώ τον Φεβρουάριο ανέβηκε κατά 90 λεπτά. Μια παράκτια θέλει τουλάχιστον 150 ευρώ την ημέρα μόνο για πετρέλαιο και πάμε και “πιάνουμε” μόνο 50 ευρώ θα βγούμε έξω. Ο πρωτογενής τομέας πάει για καταστροφή και η αιτία είναι το υπουργείο και η κυβέρνηση».

«Οι παραγωγοί παρατάνε τα χωράφια και τα καΐκια και γίνονται υπάλληλοι»

Στην κινητοποίηση στο Κερατσίνι έδωσε το «παρών» και ο πρόεδρος της Παναττικής Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών, Νίκος Σωτηρίου, εκφράζοντας τη συμπαράσταση των επαγγελματιών των λαϊκών αγορών:

«Ο πρωτογενής τομέας της Ελλάδας, σε γη και θάλασσα, έχει φτάσει στο χείλος του γκρεμού. Φωνάζουμε εδώ και καιρό ότι πρέπει να στηριχθεί με γενναία μέτρα, γιατί σε λίγο δεν θα έχουμε φρέσκα ελληνικά προϊόντα. Οι παραγωγοί εγκαταλείπουν τα χωράφια τους και οι αλιείς τα καΐκια τους. Παραδοσιακοί παραγωγοί αναγκάζονται να γίνουν υπάλληλοι σε εταιρείες και εργοστάσια. Δεν είναι δυνατόν όλη η Ευρώπη να έχει αποζημιώσει τους επαγγελματίες αλιείς όπως πρέπει κι εμείς στην Ελλάδα να συζητάμε αν θα πάρουν το ένα τέταρτο ή το ένα πέμπτο από όσα πήραν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Πρέπει να τελειώσει αυτή η κωμωδία και να στηριχθεί η ελληνική παραγωγή».

Οι αλιείς δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους αν δεν δοθούν άμεσα δεσμεύσεις από την κυβέρνηση.