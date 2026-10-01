Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τους φοιτητές που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής ή μετακίνησης σε άλλο τμήμα ή σχολή, καθώς η σχετική προθεσμία εκπνέει αύριο, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 14:00.

Η δυνατότητα μετεγγραφής απευθύνεται σε φοιτητές που πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, αλλά και σε ειδικές κατηγορίες δικαιούχων. Στις περιπτώσεις αυτές εντάσσονται και αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις και επιθυμούν να φοιτήσουν στον ίδιο τόπο, περιορίζοντας παράλληλα τα έξοδα που προκύπτουν από τη διαμονή σε δύο διαφορετικές πόλεις.

Στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν επίσης και φοιτητές που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων όσοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, καθώς και τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς που έχουν λάβει από το τμήμα στο οποίο φοιτούν.

Εκτός της συγκεκριμένης διαδικασίας βρίσκονται οι φοιτητές κυπριακής καταγωγής και όσοι εισήχθησαν στα πανεπιστήμια μέσω των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου. Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες, το υπουργείο Παιδείας αναμένεται να εκδώσει το επόμενο διάστημα ξεχωριστές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν.