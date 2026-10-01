Ιδιαιτέρως αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Πέμπτη 1/10 η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό.

Ειδικότερα, στην κάθοδο του Κηφισού σημειώνεται μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά.

Λόγω της καραμπόλας στην οποία εμπλέκονται τέσσερα οχήματα παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της εξόδου προς Ίλιον, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά. Κατά τις ίδιες πληροφορίες δεν υπάρχει τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.

Αντιμέτωποι με προβλήματα είναι επίσης οι οδηγοί που κινούνται στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Ιωνία.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό ρεύμα προς Αεροδρόμιο πάνω από 30΄ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία, ενώ οι καθυστερήσεις είναι 5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία και από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.