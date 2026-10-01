Αλλάζουν από σήμερα, 1η Οκτωβρίου, οι ώρες κοινής ησυχίας, καθώς τέθηκε σε ισχύ το χειμερινό ωράριο, που θα διαρκέσει έως τις 31 Μαρτίου 2027.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι ώρες κοινής ησυχίας είναι 15:30 – 17:30 και 22:00 – 07:30 τη νύχτα.

Κατά τα διαστήματα αυτά, απαγορεύονται οι θορυβώδεις εργασίες, η μουσική σε υψηλή ένταση, οι φωνές και άλλες δραστηριότητες που ενοχλούν τους περιοίκους.

Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί ισχύουν σε δρόμους, πλατείες και άλλους δημόσιους χώρους, ενώ απαιτείται προσοχή στις φορτοεκφορτώσεις και στη χρήση σειρήνων ή ηχητικών συστημάτων, χωρίς λόγο έκτακτης ανάγκης.

Επιχειρήσεις, καταστήματα και κάτοικοι οφείλουν να περιορίζουν τον θόρυβο που προκαλούν. Επίσης, οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων πρέπει να φροντίζουν, ώστε τα ζώα τους να μη διαταράσσουν την ησυχία της γειτονιάς.

Όσον αφορά τις πολυκατοικίες, οι ένοικοι οφείλουν να συμβουλεύονται και τον κανονισμό της πολυκατοικίας, ο οποίος συχνά προβλέπει ακόμα πιο αυστηρούς κανόνες (π.χ. απαγόρευση λειτουργίας πλυντηρίων ή μετακόμισης σε ώρες κοινής ησυχίας), καθώς και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Οι κυρώσεις για τους παραβάτες και οι εξαιρέσεις

Για τους παραβάτες προβλέπονται ποινικές κυρώσεις και ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να επιβληθεί φυλάκιση έως πέντε μήνες ή χρηματική ποινή.

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με επαναλαμβανόμενη ή υπερβολική φασαρία, εκτός των προβλεπόμενων ωρών, αρχικά μπορείτε να κάνετε μια σύσταση προς τον γείτονα ή το κατάστημα.

Ωστόσο, σε περίπτωση που η φασαρία και η ενόχληση συνεχίζονται, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με την Άμεση Δράση (100) ή το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, ώστε να καταγραφεί το περιστατικό και να επέμβουν οι αρχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους περιορισμούς αυτούς εξαιρούνται τα νοσηλευτικά ιδρύματα, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, εφόσον υπάρχει ειδική υπηρεσιακή ανάγκη.