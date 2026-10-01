Η ώρα αλλάζει την τελευταία Κυριακή του μήνα και συγκεκριμένα τα ξημερώματα της 25ης Οκτωβρίου αλλάζει η ώρα. Στις 04:00 τα ξημερώματα θα γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα πίσω, στις 03:00.

Η ανακοίνωση του υπουργείο Μεταφορών αναφέρει: Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.

Νομοθεσία της ΕΕ για την εποχική αλλαγή της ώρας

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η αλλαγή της ώρας την άνοιξη και το φθινόπωρο στην Ευρώπη είναι μια συνήθεια που προϋπάρχει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεσπίστηκε για πρώτη φορά για την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και επανεισήχθη σε πολλές χώρες τη δεκαετία του 1970.

Η πρώτη νομοθετική πράξη της ΕΕ σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα ανάγεται στο 1980: πρόκειται για οδηγία που συντόνιζε τις υφιστάμενες εθνικές πρακτικές ώστε να συντελέσει στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς.

Η τρέχουσα οδηγία άρχισε να ισχύει το 2001. Σύμφωνα με τις διατάξεις της, όλα τα κράτη μέλη περνούν στη θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και επαναφέρουν την κανονική ώρα («χειμερινή ώρα») την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Επίσημη ώρα των κρατών μελών

Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίζουν σε ποια ωριαία άτρακτο επιθυμούν να ανήκουν. Επί του παρόντος υπάρχουν τρεις ωριαίες άτρακτοι στην ΕΕ: