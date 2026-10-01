Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους πολίτες, με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και οι επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Η προειδοποίηση αφορά όλους όσοι βρίσκονται ή πρόκειται να μετακινηθούν στην περιοχή, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις και να καταστήσουν επικίνδυνο το οδικό δίκτυο.

Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων.