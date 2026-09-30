Τραγωδία σημειώθηκε στην Κοζάνη, καθώς πέθανε νήπιο ηλικίας περίπου 20 μηνών, παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το kozan.gr, το παιδί μεταφέρθηκε από την οικογένειά του στα Επείγοντα της Παιδιατρικής του νοσοκομείου σε σοβαρή κατάσταση (με συμπτώματα εμπύρετης λοίμωξης).

Σε κάποια στιγμή φέρεται να υπέστη σπασμούς που οδήγησαν σε ανακοπή, με τους γιατρούς να προχωρούν άμεσα σε προσπάθειες ανάνηψης, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ, ενώ το βρέφος διασωληνώθηκε.

Η προσπάθεια διήρκεσε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου μία ώρα και είκοσι λεπτά, χωρίς δυστυχώς να καταστεί δυνατό να επανέλθει.

Το παιδί κατέληξε, βυθίζοντας την οικογένειά του σε ανείπωτη θλίψη, ενώ θα διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη.