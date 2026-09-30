Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στην Κρήτη η τραγική είδηση του θανάτου ενός 35χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πηγάδι στον Πύργο Μονοφατσίου, στον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων.



Ο άνδρας, πατέρας ενός μικρού παιδιού και με καταγωγή από το Ροτάσι, είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος από την προηγούμενη ημέρα, με τις έρευνες των Αρχών να συνεχίζονται μέχρι τον εντοπισμό του το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου.



Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας πολίτης ήταν εκείνος που εντόπισε το τρακτέρ του 35χρονου στην περιοχή και σταμάτησε για να δει τι είχε συμβεί. Λίγο αργότερα οι έρευνες οδήγησαν στο πηγάδι, όπου βρέθηκε ο άτυχος άνδρας.



Στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την Πυροσβεστική για την ανάσυρσή του. Συνολικά επιχείρησαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και δέκα πυροσβέστες, καθώς η προσέγγιση στο σημείο απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή.



Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άνδρα, όμως διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκρός.



Τα πρώτα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές αναφέρουν ότι το πηγάδι πιθανότατα ήταν καλυμμένο με ξύλινη τάβλα, η οποία ενδέχεται να υποχώρησε, με αποτέλεσμα ο 35χρονος να πέσει μέσα. Ωστόσο, οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί και η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.



Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, καθώς ο 35χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην περιοχή. Συγγενείς και φίλοι προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία για να φωτίσουν τις τελευταίες στιγμές του.