Σε μια ιδιαίτερα βαριά ατμόσφαιρα, που κυριαρχούσε η θλίψη, είπαν σήμερα, Τετάρτη, το τελευταίο αντίο στον 16χρονο ποδοσφαιριστή, Άνι Ασλάν, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο.

Λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι, η οικογένεια, συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές και συμπαίκτες του άτυχου 16χρονου, τον αποχαιρέτησαν στην Καβάλα, όπου διέμενε.

Δείτε βίντεο από το «τελευταίο αντίο» στον 16χρονο:

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό περιστατικό έγινε την Κυριακή, μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, ανάμεσα στον Αίαντα Παναγίας και στη Β’ ομάδα του Βύρωνα Καβάλας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 16χρονος συμμετείχε σε διεκδίκηση της μπάλας, όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε χτυπώντας στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου.

Ο νεαρός έχασε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας, όπου άφησε την τελευταία του πνοή χθες το πρωί.

Οι έρευνες των Αρχών, εκτός από τις ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού, επικεντρώνονται και στην καταλληλότητα του γηπέδου.

Οι αστυνομικοί του τμήματος Θάσου, σε συνεννόηση με την Εισαγγελία Καβάλας, εξετάζουν εάν στο συγκεκριμένο γήπεδο τηρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας και εάν η εγκατάσταση διέθετε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τη διεξαγωγή αγώνων, στους οποίους μάλιστα συμμετέχουν ανήλικοι αθλητές.

Εντωμεταξύ, μετά τον θάνατο του 16χρονου Άνι, τόσο ο Αίαντας Παναγίας όσο και ο Βύρωνας Καβάλας, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά τους.

Ο Αίαντας Παναγίας ανέφερε στην ανακοίνωσή του:

«Ο πρώτος αγώνας της φετινής αγωνιστικής περιόδου, δυστυχώς, στιγματίστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Καβάλας. Ο Αίαντας Παναγίας εκφράζει τις θερμότερες ευχές του στον νεαρό ποδοσφαιριστή και στην οικογένειά του, ευχόμενος ολόψυχα δύναμη, κουράγιο και ταχεία ανάρρωση. Σε τέτοιες στιγμές, το ποδόσφαιρο και ο αγωνιστικός ανταγωνισμός περνούν σε δεύτερη μοίρα. Πάνω απ’ όλα είναι ο άνθρωπος, η υγεία του και η δύναμη να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη δοκιμασία. Θέλουμε να γνωρίζει τόσο ο ίδιος όσο και οι δικοί του άνθρωποι ότι δεν είναι μόνοι τους. Ο Αίαντας Παναγίας, μαζί με την τοπική κοινωνία της Παναγίας και την Εκκλησία μας, εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του και θα σταθεί έμπρακτα στο πλευρό της οικογένειας και της ομάδας του Βύρωνα Καβάλας, με κάθε τρόπο που θα χρειαστεί. Οι σκέψεις και οι προσευχές όλων μας είναι μαζί του. Περαστικά και καλή δύναμη!».

Από την πλευρά του, ο Βύρωνας Καβάλας τόνισε:

«Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές είμαστε όλοι ενωμένοι και στεκόμαστε δίπλα του και στην οικογένειά του. Παλικάρι μας, στέλνουμε όλη μας τη δύναμη. Να βγεις νικητής από αυτή τη μάχη. Όλη η οικογένεια της ομάδας στο πλευρό σου».