Στη διάψευση της είδησης ότι έχασε τη μάχη για τη ζωή η 50χρονη διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, η οποία είχε υποστεί ανακοπή την περασμένη Τρίτη έξω από δημοτικό σχολείο, προχώρησε η τοπική ιστοσελίδα ilioupolinews.gr.

Σήμερα, η ιστοσελίδα μετέδωσε πως η εκπαιδευτικός πέθανε, ωστόσο λίγο αργότερα απέσυρε την ανάρτηση και απολογήθηκε για το λάθος, μέσω ανάρτησης στο Facebook.

«Η είδηση για την εκπαιδευτικό δεν ισχύει. Πέσαμε στην πλάνη της παραπληροφόρησης, ωστόσο η ευθύνη είναι όλη δική μας, καθώς έπρεπε να επιβεβαιώσουμε και από 3η δημοσιογραφική πηγή. Ζητάμε μια ειλικρινή συγγνώμη από την οικογένεια και τους αναγνώστες μας. Είναι απαράδεκτο αυτό που συνέβη από μέρους μας και αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη του λάθους», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εν λόγω ανάρτηση.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τρίτη, η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης υπέστη καρδιακή ανακοπή, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, στον δρόμο μπροστά από το σχολικό συγκρότημα.

Περαστικοί και ο νοσηλευτής του δημοτικού σχολείου έσπευσαν να βοηθήσουν την 50χρονη γυναίκα, ενώ οι διασώστες του ΕΚΑΒ ξεκίνησαν άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και συνέχισαν τις προσπάθειες καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής.

Η εκπαιδευτικός διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου οι γιατροί κατάφεραν προσωρινά να την επαναφέρουν, καθώς είχε φτάσει χωρίς αισθητά ζωτικά σημεία.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα ακριβή αίτια του περιστατικού, εξετάζοντας και τις πληροφορίες ότι η γυναίκα έπαθε ανακοπή, ύστερα από θόρυβο κεραυνού.