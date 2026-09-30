Φθινοπωρινό παραμένει το σκηνικό του καιρού έως την Παρασκευή, με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια. Σήμερα τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα σε Εύβοια και Κρήτη, ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι βοριάδες θα παραμείνουν ισχυροί στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Οι βροχές που σημειώνονται από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 30/09 στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, τις επόμενες ώρες θα συνεχιστούν και θα ενταθούν κυρίως στην Κρήτη, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Ειδικότερα, την Τετάρτη 30/09 θα σημειωθούν βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, ενώ στη Βόρεια Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες. Την Πέμπτη 01/10, αναμένονται τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και στην Εύβοια, ενώ καταιγίδες κατά τόπους έντονες αναμένονται στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Να επισημανθεί ότι στην Κρήτη, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα και θα έχουν διάρκεια. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα της Πέμπτης 01/10.

Στην παρακάτω Ομάδα Χαρτών παρουσιάζεται το εκτιμώμενο ύψος βροχής για επιλεγμένα τρίωρα των απογευματινών και βραδινών ωρών της Τετάρτης 30/09, καθώς και τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 01/10, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, για τις περιοχές της νότιας χώρας.

Τι αναμένεται στην Αττική

Στην Αττική σήμερα αναμένονται βροχοπτώσεις κατά περιόδους. «Οι βροχές δεν είναι ανησυχητικές, δεν θα είναι έντονες, παρόλα αυτά θα εμφανίζονται κατά διαστήματα με έμφαση τα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού», σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

«Χρειάζεται παρακολούθηση»

Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του στο Χ σημειώνει: «Η εικόνα που δίνουν σήμερα τα πρωινά προϊόντα είναι σχετικά ήπια ως προς την άμεση εκδήλωση προβλημάτων, αλλά χρειάζεται παρακολούθηση.

Στην Κρήτη, το Landslide Watch εμφανίζει κυρίως πολύ χαμηλά έως χαμηλά επίπεδα διαγνωστικής προσοχής, με ορισμένες πιο επιβαρυμένες ζώνες κυρίως στο βόρειο και δυτικό τμήμα του νησιού. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής που προβλέπονται τις επόμενες ημέρες φαίνεται, προς το παρόν, να εντοπίζονται κυρίως πάνω στη θάλασσα ή πολύ κοντά στις ακτές και όχι στον κύριο κορμό της Κρήτης.

Παρά ταύτα, το πενθήμερο παραμένει υγρό, με επαναλαμβανόμενα επεισόδια βροχής και αρκετά υψηλά τοπικά ημερήσια ποσά. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν τα απόλυτα μέγιστα δεν πέσουν τελικά πάνω στη στεριά, η διαδοχική βροχόπτωση μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακό κορεσμό των εδαφών, ιδιαίτερα σε ορεινές και έντονα επικλινείς περιοχές.

Επομένως, ο τόνος που ταιριάζει είναι: όχι ανησυχία, αλλά αυξημένη επιτήρηση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιοχές όπου η βροχή επιμένει για πολλές ώρες, σε πρανή, ορεινούς δρόμους και θέσεις με γνωστή ευαισθησία σε αποσταθεροποίηση εδάφους».