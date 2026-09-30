Με συγκίνηση και ανυπομονησία, εκατοντάδες πιστοί κατέκλυσαν το απόγευμα της Τρίτης τον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας στο Ναύπλιο, για να υποδεχθούν την ιστορική εικόνα της Παναγίας του Όρους των Ελαιών από τα Ιεροσόλυμα.

Η επίσημη υποδοχή πραγματοποιήθηκε με όλες τις τιμές και τη συνοδεία μπάντας, παρουσία του Μητροπολίτη Αργολίδας Νεκταρίου και τοπικών ιερέων. Την εικόνα μετέφερε από τους Αγίους Τόπους ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Ελλάδα, Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος, κατόπιν σχετικής άδειας του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφίλου.

Αμέσως μετά την άφιξη του κειμηλίου, τελέστηκε αρχιερατικός εσπερινός από τον Μητροπολίτη Αργολίδας, ενώ τους ύμνους απέδωσε η χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Μητρόπολης υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη Δημητρίου Καρκαλάτου.

Στο τέλος της ακολουθίας, ο εφημέριος του ναού, π. Ελευθέριος Μίχος, ευχαρίστησε θερμά τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, τον Έξαρχο του Παναγίου Τάφου, τον Μητροπολίτη Αργολίδας, καθώς και τους πολίτες που έδωσαν το «παρών», τονίζοντας τη σημασία της έλευσης της εικόνας για την περιοχή.

Έως τις 6 Οκτωβρίου στο Ναύπλιο

Η εικόνα της Παναγίας θα παραμείνει στον Ναό της Ευαγγελίστριας μέχρι την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, όπου καθημερινά θα τελούνται πρωινές και απογευματινές ακολουθίες.

Η έλευσή της συνδέεται συμβολικά με την τοπική ενορία, καθώς η παράδοση του Όρους των Ελαιών αναφέρεται στην προσευχή της Θεοτόκου και στον Ευαγγελισμό της Μεταστάσεώς Της, συμπληρώνοντας τον εορτασμό του Ναού της Ευαγγελίστριας.