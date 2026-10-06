Σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν ο Θωμάς, η Θωμαή, ο Τόμας ή Τομ, η Ερωτηΐς και η Ερωτηΐδα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά, μεταξύ άλλων, τη μνήμη του Αγίου Θωμά του Αποστόλου και της Αγίας Ερωτηΐδος.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Θωμάς

Θωμαή

Τόμας, Τομ

Ερωτηΐς

Ερωτηΐδα

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Σέργιος, Σεργία, Σεργιανή, Σεργιούλα

Βάκχος, Βάκχη, Βακχία

Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης

Πολυχρονία, Πολυχρονούλα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Αγίου Θωμά του Αποστόλου, Αγίας Ερωτηΐδος, Αγίου Μακαρίου του νέου Οσιομάρτυρα από την Κίο της Βιθυνίας, Οσίου Κενδέα του Θαυματουργού, Αγίων Ιλαρίωνος του Νέου, Ιωάννη, Ιωσήφ, Καλαντίου και των δύο Κασσιανών, Οσίου Γρηγορίου του Χαντζτέλι και Οσίου Ιννοκεντίου Βενιάμινωφ, Μητροπολίτη Μόσχας και Ιεραποστόλου της Αλάσκας.

Άγιος Θωμάς ο Απόστολος: Ο μαθητής που έμεινε γνωστός για την αμφιβολία του

Ο Άγιος Θωμάς ήταν ένας από τους δώδεκα Αποστόλους του Χριστού και είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της Καινής Διαθήκης. Το όνομά του έχει συνδεθεί κυρίως με το επεισόδιο που ακολούθησε την Ανάσταση και έδωσε αργότερα στην καθημερινή γλώσσα την έκφραση «άπιστος Θωμάς».

Σύμφωνα με το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, ο Θωμάς δεν βρισκόταν μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε αυτούς ο αναστημένος Χριστός. Όταν του περιέγραψαν όσα είχαν συμβεί, δήλωσε ότι για να πιστέψει ήθελε να δει ο ίδιος τα σημάδια των πληγών.

Οκτώ ημέρες αργότερα, σύμφωνα με την ευαγγελική αφήγηση, ο Χριστός εμφανίστηκε ξανά στους μαθητές, αυτή τη φορά παρουσία του Θωμά, και τον κάλεσε να εξετάσει τις πληγές του. Τότε ο Απόστολος απάντησε με τη γνωστή φράση «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου».

«Ο Κύριός μου και ο Θεός μου»

Η μορφή του Θωμά έχει έτσι συνδεθεί όχι μόνο με την αμφιβολία, αλλά και με την αναζήτηση της προσωπικής επιβεβαίωσης πριν από την πίστη. Η φράση «άπιστος Θωμάς» εξακολουθεί μέχρι σήμερα να χρησιμοποιείται για κάποιον που δυσπιστεί μέχρι να δει ο ίδιος αποδείξεις.

Για τη μετέπειτα ζωή του οι πληροφορίες προέρχονται κυρίως από την εκκλησιαστική παράδοση. Σύμφωνα με αυτή, μετά την Πεντηκοστή ταξίδεψε προς την Ανατολή για να κηρύξει τον Χριστιανισμό, με την αποστολική του δράση να συνδέεται ιδιαίτερα με την Ινδία.

Κατά την παράδοση, ο Απόστολος Θωμάς μαρτύρησε στην Ινδία, όπου θανατώθηκε με λόγχες. Η μνήμη του τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 6 Οκτωβρίου, ενώ η παρουσία του μετά την Ανάσταση του Χριστού συνδέεται και με την Κυριακή του Θωμά, την πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα.

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Εορτολόγιο Οκτωβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Οκτωβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.

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