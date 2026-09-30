Το «σφράγισμα» της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη και ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη οδήγησαν στο να δουν το φως της δημοσιότητας πολλές καταγγελίες για ιδιωτικούς χώρους υγείας και ευεξίας.

Σήμερα το πρωί, ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, περιέγραψε τη δική του τραγική εμπειρία με την τότε σύζυγό του, η οποία όμως έχει πεθάνει εδώ και τρία χρόνια.

«Η γυναίκα μου είχε καρκίνο ωοθηκών μια 20ετία και πήγαινε καλά με θεραπείες, χημειοθεραπείες, χειρουργεία και λοιπά. Κλασικά. Βρήκε ένα κέντρο στα Σκόπια. Λέω εγώ στα Σκόπια υπάρχει Harvard και δεν το ήξερα; Και μάλιστα ζητούσε λεφτά, διότι μέχρι τότε η γυναίκα μου δεν πλήρωσε πουθενά και τίποτα. Είχε ιδιωτική ασφάλεια. Ήταν ένα κέντρο, το οποίο είχε παράρτημα λέει στη Φλώρινα και ζητούσε να του βάλουμε λεφτά στην τράπεζα των Σκοπίων. Εγώ είπα δεν θα περάσω στο παράλογο και στο μεταφυσικό. Δεν ξαναμιλάμε γι’ αυτό, ούτε να το ξανακούσω. Η ίδια όμως βρήκε μέσα για να πάει», εξιστόρησε και συνέχισε:

«Πλήρωσε στην αρχή 32.000 ευρώ στην τράπεζα των Σκοπίων και μετά έμεινε δύο μήνες στη Θεσσαλονίκη. Χωρίσαμε από τότε και υπολογίζω ότι έδινε περίπου 6.000 χιλιάδες την βδομάδα. Το 6.000 μάλλον είναι σημαδιακό νούμερο. Ο μικρός μου ο γιος μπήκε, είδε το ιατρείο που γινόντουσαν οι θεραπείες και μου λέει “μπαμπά μην πας εκεί, θα τους δείρεις. Είναι απαράδεκτο”. Έκανε ένα είδος πλασμαφαίρεσης. Ούτε εγώ καταλάβαινα. Έβαζε και θερμοφόρες από αυτές που βάζουμε στα πόδια το χειμώνα να ζεσταθούμε και έλεγε ότι άλλαζε το DNA και το RNA του κυττάρου».

Σύμφωνα με την καταγγελία του, «της είχαν τάξει ότι θα της διώξουν τον καρκίνο με ανανέωση του αίματος, με καθαρισμό του αίματος και αλλαγή του, της πληροφορίας, του DNA. Μια φορά που τον βρήκα του λέω “κοιτάξτε, είστε Θεός;” Λέει “περίπου”. Αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούν σαν παλιοί μάγοι. Θεωρούν τους εαυτούς τους θεούς και πείθουν τον άλλον. Γιατί ο κανονικός γιατρός μιλά με μια αβεβαιότητα, γιατί είναι επιστήμονας. Η επιστήμη είναι η ερώτηση, δεν είναι η απάντηση. Δεν μπορεί να σου δώσει 100% αν η θεραπεία θα πάει καλά. Γι’ αυτό μιλάμε και με στατιστικές. Ο μάγος όμως είναι βέβαιος, όπως ο Θεός. Παγιδεύει τους ανθρώπους. Δεν ξέρετε τι πήρε αυτή η γυναίκα μετά. Είχε ιατρείο στη Θεσσαλονίκη αυτός και είναι από τα Σκόπια. Ένα ιατρείο και μάλιστα μικρό ιατρείο. Έκανε την κουζίνα ένα είδος εξεταστηρίου. Η σύζυγός μου τότε δεν έκανε καταγγελία. Τον λάτρευε. Την είχε πείσει. Πήρε το δικηγόρο μου και να με καταγγείλει εμένα ότι λέω ψέματα».

Για το εάν έκανε πλασμαφαίρεση, ο κ. Κωνσταντινίδης απάντησε: «Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είδα μηχανήματα τότε. Είδα όρους, είδα να παίρνουν αίμα, να το βάζουν μέσα σε θερμοφόρες. Μηχάνημα δεν είδα. Μάλιστα, εγώ του είπα “κοιτάξτε να δείτε, η θερμότητα αυξάνει την αγγείωση και την αιμάτωση”. Ο καρκίνος τρέφεται από την αγγείωση και την αιμάτωση. Γι’ αυτό η προσπάθεια των γιατρών είναι να σταματήσουν την κυκλοφορία ή με φάρμακα ή με κρύες ας πούμε θεραπείες, κρυοθεραπείες και όχι με θερμοθεραπείες. Τέλος πάντων, αυτό είναι επιστημονικό θέμα, δεν θα το λύσουμε τώρα. Δεν μπορούσα να το καταγγείλω γιατί είχαμε χωρίσει. Δεν μπορούσα, η ίδια δεν ήθελε. Δεν πήγε ούτε στον ΠΙΣ, ούτε στον ΙΣΑ, δεν πήγε. Εγώ σταμάτησα τότε και μάλιστα ο δικηγόρος μου μου λέει “μην ασχολείσαι, θα μπλέξεις”. Της απέσπασε περί τις 100.000 ευρώ».

«Το κύκλωμα αυτό ξεκινούσε από Θεσσαλονίκη, πήγαινε στη Βιέννη, όπου υπήρχε ένα είδος μουσουλμάνου παπά, “βεζίρη“, ένας που σ’ έβαζε σε μια σπηλιά, απομαγνήτιζε τα κύτταρά μας και έκανε αντιστροφή. Και εκεί πλήρωνες περίπου ξεκινούσες από 10-30.000. Μετά, το κύκλωμα πήγαινε στη Μάλτα. Στη Μάλτα υπήρχε παραγωγή “μανιταροχαπιών”, τα οποία σου αλλάζανε τη διάθεση και λοιπά. Μια φορά πήρα ένα εγώ να το δοκιμάσω ως γιατρός, ας πούμε, να κάνω και λιποθύμησα και όταν ξύπνησα δε θυμόμουνα τίποτα. Αυτά τα χάπια τα πουλούσαν γύρω στα 120 ευρώ το κουτάκι. Στη Μάλτα όμως».

«Την είχε αφήσει την κλασική ιατρική. Δεν ήθελε να ακούσει κλασικό γιατρό με τίποτα. Μίσησε την κλασική ιατρική. Μέσα σε δύο μήνες έφυγε η γυναίκα με φρικτούς πόνους, με μεταστάσεις, που βγαίνανε σχεδόν έξω από το δέρμα της, γιατί σταμάτησε την κλασική χημειοθεραπεία. Να έρθει, το υπουργείο αφού έβαλε και αυτό το σύστημα που λέει, να δει τι κάνει αυτός ο κύριος. Νομίζω ότι υπάρχει. Δεν ξαναπήγα εγώ εκεί. Και πάρα πολλά τα λεφτά. Δηλαδή προσέξτε να δείτε, εμένα η γυναίκα μου πέρασε από όλα τα ογκολογικά και μας έφαγαν τα λεφτά στα Σκόπια; Κομπογιαννίτες», κατέληξε ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών.