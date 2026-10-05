Σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται μεταξύ άλλων η μνήμη της Αγίας Χαριτίνης και της Οσίας Μεθοδίας της Κιμώλου. Γιορτάζουν κυρίως όσες φέρουν το όνομα Χαριτίνη, ενώ η ημέρα περιλαμβάνει ακόμη αρκετές μνήμες Αγίων και Οσίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Χαριτίνη

Μεθοδία

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, 6 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Θωμάς

Ερωτηΐς

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Αγίας Χαριτίνης, Οσίας Μεθοδίας της Κιμώλου, Αγίου Ερμογένη του Ιερομάρτυρα και Θαυματουργού, Αγίας Μαμέλχθας, Οσίου Ευδόκιμου του Βατοπεδινού του νεοφανούς, Αγίου Ιωάννη επισκόπου Ευχαΐτων «του Μαυρόποδα» και Αγίου Βαρλαάμ του Σικίζσκ του ερημίτη. Επίσης, τιμώνται η Ανάμνηση της Οπτασίας του μοναχού Κοσμά και η Σύναξη των Ιεραρχών της Μόσχας.

Αγία Χαριτίνη: Η μάρτυρας που τιμάται στις 5 Οκτωβρίου

Η Αγία Χαριτίνη είναι μάρτυρας της πρώιμης χριστιανικής περιόδου και η μνήμη της τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία κάθε χρόνο στις 5 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, έζησε στα χρόνια του Ρωμαίου αυτοκράτορα Διοκλητιανού, την περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν σκληροί διωγμοί εναντίον των Χριστιανών. Φέρεται να ήταν δούλη ενός συγκλητικού που ονομαζόταν Κλαυδιανός ή Κλαύδιος.

Το 304 μ.Χ., σύμφωνα με το συναξάρι της, καταγγέλθηκε ως Χριστιανή και οδηγήθηκε ενώπιον του Δομετιανού για ανάκριση. Η Χαριτίνη δεν αρνήθηκε την πίστη της και γι’ αυτό υποβλήθηκε σε βασανιστήρια.

Η εκκλησιαστική παράδοση περιγράφει μια σειρά από σκληρές δοκιμασίες που υπέστη, αναφέροντας ότι παρά τα βασανιστήρια παρέμεινε σταθερή στην πίστη της. Οι σχετικές αφηγήσεις ανήκουν στη συναξαριακή παράδοση και δεν μπορούν στο σύνολό τους να επαληθευτούν από ανεξάρτητες ιστορικές πηγές.

Στο τέλος, σύμφωνα με το συναξάρι, όταν διατάχθηκε να οδηγηθεί σε πορνείο, προσευχήθηκε και πέθανε πριν εκτελεστεί η εντολή. Η παράδοση τοποθετεί τον θάνατό της στο 304 μ.Χ.

Η Αγία Χαριτίνη παρέμεινε στην ορθόδοξη παράδοση ως μορφή που συνδέεται με την επιμονή στην πίστη απέναντι στους διωγμούς. Τμήματα λειψάνων που αποδίδονται στην Αγία φυλάσσονται, σύμφωνα με τον Ορθόδοξο Συναξαριστή, στις Μονές Κύκκου στην Κύπρο και Ιερουσαλήμ στη Βοιωτία.

«Ὅπερ δι’ εὐχῆς εἶχε, σαρκὸς τὴν λύσιν, Ἰδοὺ δι’ εὐχῆς λαμβάνει Χαριτίνη.»

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Εορτολόγιο Οκτωβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Οκτωβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.

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