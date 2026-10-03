Σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Γιορτάζουν, μεταξύ άλλων, ο Διονύσιος, ο Διονύσης, η Διονυσία και τα παράγωγα ονόματα.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 3 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Διονύσιος

Διονύσης

Νιόνιος

Νύσης

Ντένης

Διονυσία

Διονυσούλα

Νύσα

Σίσσυ

Ντενίζ

Ντενίς

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Βερίνα

Βερίνη

Βέρα

Βερούλα

Βερούλη

Ιερόθεος

Καλλισθένης

Καλλισθένη

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Στις 3 Οκτωβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, την Αγία Δάμαρι την Αθηναία, τους Αγίους Ρουστίκο και Ελευθέριο, τον Άγιο Θεόκτιστο, τον Άγιο Διονύσιο τον Ιερομάρτυρα και τους μαζί του μαρτυρήσαντες Φαύστο, Γάιο, Πέτρο, Παύλο, Ευσέβιο, Χαιρήμονα και άλλους δύο μάρτυρες, τον Άγιο Θεαγένη, τον Άγιο Θεότεκνο, τον Όσιο Ιωάννη τον Χοζεβίτη, επίσκοπο Καισαρείας, και τον Όσιο Διονύσιο τον Έγκλειστο «εν τω Σπηλαίω».

Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης: Από τον Άρειο Πάγο στο κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου

Κεντρικό πρόσωπο της γιορτής σήμερα είναι ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο οποίος συνδέεται με μία από τις γνωστότερες αφηγήσεις των Πράξεων των Αποστόλων για το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα.

Ο Διονύσιος ήταν Αθηναίος και μέλος του Αρείου Πάγου. Στις Πράξεις των Αποστόλων αναφέρεται ονομαστικά ανάμεσα σε εκείνους που πίστεψαν μετά την ομιλία του Παύλου στον Άρειο Πάγο. Στο ίδιο χωρίο αναφέρεται και μία γυναίκα, η Δάμαρις, η οποία επίσης τιμάται στις 3 Οκτωβρίου.

Η εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει ότι ο Διονύσιος εξελίχθηκε σε σημαντική μορφή της πρώτης χριστιανικής κοινότητας της Αθήνας και αργότερα έγινε επίσκοπος Αθηνών.

Μεταγενέστερες παραδόσεις τον συνδέουν με ιεραποστολική δράση στη Δύση και με μαρτυρικό θάνατο στο Παρίσι, μαζί με τους Ρουστίκο και Ελευθέριο. Ωστόσο, αυτή η εκδοχή δεν θεωρείται ιστορικά βέβαιη και έχει αμφισβητηθεί από μελετητές, καθώς φαίνεται να συγχέει τον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη με μεταγενέστε